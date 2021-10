Finalmente il momento è arrivato. Dopo che per 3 volte il Covid aveva guastato la festa per l’ex tronista di Uomini e Donne è giunto il momento del sì. Tra le protagoniste più amate, ha lasciato da tempo la tv e la sua vita è radicalmente cambiata. Nel corso di alcune interviste ha rivelato di aver vissuto per diversi anni all’estero. Prima in Egitto e poi a Miami, ma alla fine il richiamo dell’Italia era troppo forte. Dieci anni fa l’incontro con l’uomo della sua vita Sacha Avolio.



La loro storia, in realtà, inizia molti anni prima quando, ancora bambini, Sacha era solito frequentare casa della zia di Lucia. I due si persero di vista per molti anni, fino alla morte della zia. Proprio in quei giorni difficili per Lucia, Sacha le inviò una richiesta di amicizia su facebook, senza in realtà ricordare di averla già conosciuta in passato. Un amore intenso dal quale nel 2014 Lucia Pavan ha avuto anche una bellissima bambina: Isabella.



“Della nostra storia si è già parlato anche se le emozioni e le sensazioni non sono facili da descrivere a parole – ha rivelato Lucia Pavan a Isa e Chia -Mi sono innamorata di Sacha a prima vista, ho capito subito che sarebbe stato l’uomo della mia vista…Ci amiamo da dieci anni e oggi è come fosse il giorno in cui guardandolo negli occhi mi è tremato il cuore…ci siamo sposati a casa nostra nelle campagne dell’astigiano, avvolti dalle vigne e da una vista da togliere il fiato”.







E ancora: “”Io auguro ad ogni ragazza, ad ogni donna di trovare un uomo come il mio. Che possa accompagnarle, sostenerle ed amarle come Sacha fa con me ogni giorno…La perfetta metà della mela esiste il principe azzurro, l’uomo della vita”. Lucia Pavan è stata la prima tronista nella storia di Uomini e Donne. Sono passati vent’anni da quando Lucia Pavan seduta sul trono scelse Costantino Vitagliano tra i suoi corteggiatori, che però decise di non portare avanti la conoscenza una volta lasciato il programma.

Oggi Lucia Pavan vede solo in lontananza il ricordo di Uomini e donne perché è una imprenditrice di successo che ha aperto una sua azienda nel campo della moda. Vive e lavora a Milano, la sua passione sono i viaggi.