Il suo addio ad “Amici” aveva fatto parecchio rumore. Dopo ben 16 edizioni nel 2013 l’autore Luca Zanforlin abbandonò il talent show di Maria De Filippi. E all’epoca si disse che la causa fosse stata una litigata proprio con Queen Mary, voce mai confermata né smentita dallo stesso. In ogni caso per Zanforlin non sono mancate le soddisfazioni professionali sia con Agon Channel sia con la Rai, poi le collaborazioni con Sabrina Ferilli e Emma Marrone.

È di fine giugno, comunque, la notizia del ritorno di Luca Zanforlin proprio ad Amici, un vero colpaccio e del tutto inatteso per la prossima edizione dello storico programma. D’altra parte in molti erano rimasti dispiaciuti per questa separazione. Così quando l’autore è stato contattato e ha risposto positivamente alla proposta molti fan della trasmissione hanno fatto i salti di gioia. Adesso proprio Zanforlin è voluto intervenire una volta per tutte su quelle voci di una lite con Maria De Filippi.

In una intervista su “Più Donna” l’autore e scrittore Luca Zanforlin ha fatto chiarezza: “Non è stato il pubblico ad ipotizzare un litigio, semmai qualche giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da due soldi, ma va bene così, chi se ne frega… ci sta, fa parte del gioco. L’importante è che io e lei sappiano cosa siamo l’uno per l’altra”. Dunque nessuna lite con Maria De Filippi. Magari un confronto acceso, ma niente di più.





E, proprio per togliere ogni dubbio, Luca Zanforlin spiega cosa significhi per lui il rapporto con Maria De Filippi: “Maria prima di tutto è un’amica, ormai sono più di vent’anni che ci conosciamo e ci frequentiamo anche al di fuori della tv. Oltre l’amicizia c’è una stima reciproca indiscussa. Maria è la donna che mi piacerebbe essere laddove mi si presentasse la possibilità di rinascere femmina”.

Infine Luca Zanforlin fa una confessione, a dimostrazione della sua totale sincerità: “Succede anche che litighiamo o ci arrabbiamo (solitamente il litigio non dura più di qualche ora) ma per me è normale, mi succede di più di litigare con le persone delle quali provo stima e affetto che delle altre”. “Lavorare con lei – aggiunge l’autore – è stimolante, ma anche impegnativo perché non lascia mai nulla al caso e cerca sempre di capire quale sia la scelta migliore da prendere…”.

Per finire il complimento a Maria: “Ha una cultura del lavoro che a mio avviso non ha pari. Sono trent’anni che faccio questo lavoro e non ho mai incontrato nessuno come lei. Il suo approccio sul prodotto è unico ed è questo che la rende la regina della tv”.