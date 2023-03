Dopo il GF Vip 7 Luca Salatino ha annunciato di doversi sottoporre ad un’operazione chirurgica e ora i suoi fan sono seriamente preoccupati. La rivelazione è arrivata durante una sua intervista, rilasciata insieme alla fidanzata Soraia Allam Ceruti, a Uomini e Donne Magazine. Ricordiamo infatti che i due si sono conosciuti ed innamorati proprio grazie al programma di Maria De Filippi. Poi la sua avventura nella casa più spiata d’Italia è stata più difficile del previsto, infatti sentiva tantissimo la mancanza della sua dolce metà.

Ma ora è l’ansia ad avere il sopravvento sull’ex concorrente del reality show di Canale 5. Luca Salatino non si è soffermato solamente sull’operazione, ma anche sull’amore con la sua amata Soraia. Infatti, c’è anche stata una svolta sensazionale nel rapporto con la giovane ex corteggiatrice di UeD. Ormai non vedeva l’ora di comunicare a tutti questa incredibile novità nella sua vita privata. Quindi, alti e bassi per l’ex gieffino, che si gode appieno il rapporto amoroso ma deve anche fare i conti con problemi fisici.

Luca Salatino, operazione per lui e svolta nella vita amorosa

Prima di dirvi perché Luca Salatino dovrà fare questa operazione, possiamo annunciarvi che hanno deciso di convivere: “Mi sono trasferito a Como e da ieri sera conviviamo. Questo penso la dica tutta su come stiano andando le cose – ha aggiunto a Uomini e Donne Magazine -. E su come sono andate fino ad ora”. Poi è stata lei a iniziare a soffermarsi sulle problematiche di salute del suo partner: “Ha avuto dei problemi abbastanza seri alla schiena e non riusciva a muoversi dal letto“. E ora l’incubo è ritornato.

Queste le altre dichiarazioni di Luca, che ha annunciato l’imminente intervento: “So che Soraia mi sarà vicino, proprio come mi sta vicino in questo momento un po’ difficile. Per me è un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione”. Sicuramente nei prossimi giorni dirà altro e rivelerà la data dell’operazione. Poi i suoi seguaci vorranno sapere passo dopo passo come evolveranno le sue condizioni.

Lei ha anche ammesso di aver avuto delle difficoltà, quando Luca era al GF Vip 7: “Non la gestivo inizialmente, mi capitava di rimanere sveglia fino alle cinque del mattino e piangevo. Sentivo una nostalgia fortissima, poi ho capito che non potevo reagire in quel modo e uscivo con le mie amiche nel weekend”.