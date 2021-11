“Incredibile, non lo sapeva nessuno”. Luca Onestini, il segreto svelato a tutti. E spunta anche la foto

Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip, è uno dei concorrenti di Secret Story, un reality show molto simile al Grande Fratello dove i concorrenti, tutti famosi, devono tenere al sicuro i propri segreti durante l’intera durata del programma. Per ridurre le possibilità di vincita, gli altri partecipanti devono riuscire a scoprire i segreti degli avversari e mettere così in ‘pericolo’ la permanenza nella casa.

Abbandonata la televisione italiana, Luca Onestini ha deciso di migrare verso la Spagna per cercare la notorietà. Nella casa di Secret Story, il modello ha trovato anche l’amore. Ormai è nota la complicità nata con Cristina Porta, con la quale ci sono stati baci e palpatine riprese dalle telecamere della casa. Il filmato è stato criticato da tanti telespettatori e sul caso è intervenuta anche l’ex fidanzata Ivana Mrazova, modella conosciuta durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, che in un post ha chiesto di non voler più ricevere commenti o domande su Onestini.

Luca Onestini, svelato il segreto a Secret Story

Proprio nella casa spagnola Luca Onestini ha raccontato i particolari della rottura da Ivana: “Non sono stato io a lasciare lei, ma il contrario. – ha spiegato – Dopo tanti anni passati insieme non è facile ripartire, ma ce la farò. Mi diceva che non voleva che imparassi lo spagnolo. Temeva che potessi venire qui a fare delle esperienze in tv. Era gelosa anche dello studio. Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista perché sto studiando”.





In tanti si sono chiesti se il segreto da tenere nascosto a Secret Story potesse avere a che fare in qualche modo alla sua storia con Ivana Mrazova, ma gli appassionati di gossip resteranno delusi nel sapere che la verità è un’altra. Alcune ore fa, infatti, il segreto di Luca Onestini è stato smascherato dalla giornalista e inquilina della casa Isabel Rabago. Nessun gossip, ma una curiosità che molto probabilmente nessuno conosceva.

“La verità è che io sono diventato famoso il giorno in cui sono nato – ha spiegato – Sono nato il 1° gennaio, ma soprattutto sono stato il primo bambino a nascere nel 1993. Sono nato il primo giorno dell’anno. Per cui, quando sono nato, la prima foto che mi hanno fatto è uscita sul giornale. La prima foto della mia vita è uscita sul giornale, insieme a mia mamma Carla, che saluto“. (Il video del segreto di Luca Onestini)