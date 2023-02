Luca Onestini, quelle frasi non piacciono a nessuno. GF Vip 7 denso di colpi di scena tra riappacificazioni e tensioni che sembrano essere ormai all’ordine del giorno. E questa volta la luce dei riflettori si sposta da Antonella Fiordelisi e le vicende sentimentali con Edoardo Donnamaria, a l’ex tronista UeD e il rapporto con Nikita Pelizon.

Luca Onestini prende in giro Nikita, i fan non gradiscono. Il pubblico italiano ha avuto modo di comprendere da mesi la forte divergenza caratteriale tra i due, motivo che probabilmente non ha permesso alla loro frequentazione di proseguire. Questa volta la situazione era quella di una festa tra vipponi della casa. Ma nel bel mezzo del divertimento, Nikita ha preferito mettersi in disparte per iniziare a scrivere qualcosa. Luca Onestini ha assisto alla scena.

Leggi anche: “Falso, che figura di me***”. GF Vip 7, Onestini piange davanti a Ivana: il pubblico non gli crede





Luca Onestini prende in giro Nikita: i fan del GF Vip 7 protestano

“Ragazzi, sta scrivendo appunti. Nikita prende appunti perché dopo deve dire qualcosa, ma io controllerei se scrive le cose giuste. Lei non è quella spontanea? Mi raccomando, scrivili bene perché mi stai facendo fare brutte figure”, sono state le parole di scherno di Luca Onestini. Frasi che ai fan non sono per nulla piaciute alla luce del fatto che Nikita tenda a scrivere molto a causa della poca memoria. Un problema di cui lei stessa ha più volte parlato e per cui esisterebbe anche un nome, quello di Alzheimer giovanile che può colpire utenti dai 30 e i 60 anni.

Nikita: -“Go away, ragazzi mi sta rivolgendo la parola wow sei un fantasma va via.

E li ho scritti bene gli appunti tranquillo falso fino alla fine, quando dio dava l'onestà tu eri a prenderti SOLO la furbizia”



NIKITAAAAA FATTI VALERE 🔥#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/NFEL3CpyAa — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 19, 2023

“Sai che io non mi ricordo quasi più niente? Infatti vorrei fare una visita su questa cosa per capire se mi sta venendo veramente quella cosa lì oppure no. Non sto scherzando. Non mi ricordo ancora il nome della prima nipote da parte di mio fratello”, erano state le parole di Nikita Pelizon confidate proprio a Luca Onestini non appena fatto ingresso nella casa del GF Vip 7.

Stanotte si è parlato del problema che a nikita Hanni diagnosticato 7 Anni fa alla memoria , Matteo sa benissimo di cosa si parla ed era in apprensione per lei ! Il modo in cui nikita affronta anche questo argomento con un sorriso e una forza enorme .Lei è troppo bella 🥹❤️#Gfvip — Soqquadro (@gicarestik2) February 13, 2023

Onestini che si avvicina a Nikita così di getto per vedere cosa sta scrivendo e lo urla agli altri e la santarellina di Micol che dice “spero siano le tue memorie”



CHE SCHIFO.



Brava Nikita a non farsi intimorire.#GFvip #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/tDMJRv4XQH — ei blondie.🧋 (@alessiah79) February 19, 2023

Impossibile dunque per i fan chiudere un occhio e infatti sono in molti a chiedere ad Alfonso Signorini di affrontare la questione in puntata, per portare Luca Onestini, con ogni probabilità, ad ammettere di avere sbagliato. Infatti anche nel momento in cui Nikita aveva parlato apertamente del suo problema non sono mancati messaggi di vicinanza e affetto da parte del pubblico: “Ma ho capito bene? Nikita soffre di una malattia neurodegenerativa della memoria? Piango, qualcuno lo sapeva già?”, “!Stanotte si è parlato del problema che le hanno diagnosticato sette anni fa alla memoria. Matteo sa benissimo ed è in apprensione per lei”, “È venuto fuori che lei ha una malattia neurodegenerativa legata alla memoria”.