Nel Tugurio del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha aperto il cuore, raccontando ai suoi compagni la complessa dinamica che si è sviluppata tra lei, Amanda e Luca Calvani. La cantante ha rivelato come l’atteggiamento di Amanda nei confronti del suo interesse per Luca abbia innescato dubbi e incomprensioni.

Jessica ha raccontato che Amanda, venuta a conoscenza del suo interesse per l’attore, ha cercato più volte di metterla in guardia: “Lei mi ha detto: stai attenta a Luca”, ha spiegato Jessica, aggiungendo che Amanda lo avrebbe descritto come un giocatore. Tuttavia, l’inatteso avvicinamento tra Amanda e Luca ha lasciato Jessica incredula, alimentando ulteriormente le sue perplessità sulle intenzioni di entrambi. Con tono sarcastico, Federica ha commentato: “Si sarà ricreduta”, a cui Jessica ha risposto esprimendo il suo punto di vista: “Per me sono molto simili, si sono trovati”, alludendo a una presunta compatibilità tra i due.

GF, Jessica contro Amanda e Luca

Durante la conversazione, è intervenuto anche Iago García, che ha preso una posizione diversa rispetto a Jessica. L’attore ha sottolineato di vedere in Luca una persona intelligente, buona e sincera, aggiungendo: “Abbiamo molte cose in comune”. Sebbene ammetta che possano nascere incomprensioni tra loro, Iago ritiene Luca una persona perbene: “Non lo escludo, ma mi sembra una persona perbene”.

Jessica, però, non si è lasciata convincere: “Non ti devi far influenzare da quello che è successo a me. È giusto che tu abbia la tua idea”, ha ribattuto, mantenendo la sua posizione di chiusura totale nei confronti dell’attore e di Amanda. Jessica ha confessato di non avere alcuna intenzione di ricucire i rapporti con Amanda e Luca. “Non ho il desiderio di chiarire”, ha detto, lasciando intendere che la frattura è ormai insanabile. Anche quando Iago ha provato a darle speranza, suggerendo che la cantante sia tra le favorite al ripescaggio e che potrebbe risolvere con Luca, Jessica è rimasta ferma: “Non mi fido proprio”.

Le tensioni tra Jessica, Amanda e Luca aggiungono un nuovo capitolo alle intricate dinamiche della Casa. Mentre Iago spera in una riconciliazione, Jessica sembra decisa a voltare pagina, dimostrando che a volte la fiducia, una volta spezzata, è difficile da ricostruire. Resta da vedere se il pubblico del Grande Fratello deciderà di riportare Jessica in gioco, aprendo la strada a ulteriori sviluppi.