Tra i tanti ospiti di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, quello che ha catturato l’attenzione di tutti è

Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina. Il legale di Ilona Staller è ospite fisso in studio durante le dirette del reality show di Canale 5 e lunedì ha partecipato alla trasmissione L’Isola Party per raccontarsi e rispondere alle curiosità dei telespettatori.

“Non mi aspettavo tutta questa attenzione su di me per L’Isola dei Famosi. – ha detto Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina come riporta il sito Biccy – Tutto lo staff mi ha fatto sentire a casa ed ha contribuito a realizzare questi siparietti e voglio bene a tutti. Ormai è diventata una grande famiglia e sono lì tutte le puntate”. L’amicizia tra Cicciolina e Luca Di Carlo risale a tanti anni fa e ormai il legala fa parte della famiglia dell’ex pornostar.





Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina: un flirt con Pamela Anderson

Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina, ha svelato alcuni aneddoti sull’amicizia con l’ex attrice a luci rosse: “Ilona la conosco da tanti anni. Io e lei ci siamo conosciuti il 24 di dicembre di molti anni fa. Mi aveva contattato perché aveva quel famoso problema in relazione alla sottrazione internazionale di suo figlio. Quindi ci siamo conosciuti in quella circostanza particolare. Poi ci siamo incontrati a gennaio dell’anno successivo. Da quel momento non ci siamo mai separati e il nostro rapporto continuerà”.

“Tra noi c’è una profonda amicizia, un legame sincero, onesto, puro, con tanta luce e questo è rarissimo. Se farei uno tra L’Isola e il GF Vip? Il primo che arriva di treno lo prendiamo!”, ha detto ancora Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina. Numerosi i presunti flirt che lo avrebbero visto protagonista Luca Di Carlo, come spiega Donnapop.it, anche con donne internazionali molto celebri tra cui la bellissima e prorompente attrice Pamela Anderson.

L'avvocato del diavolo come nostra nuova icona di stile ✈️😎



In diverse interviste, l’ex volto di Baywatch ha parlato di lui e della loro ‘indimenticabile storia’. Luca Di Carlo, l’avvocato di Cicciolina, ha anche lavorato per personaggi celebri come la star internazionale Michael Jackson, la famiglia di Pablo Escobar, uno dei più noti e ricchi trafficanti di cocaina della storia, il rapper Snoop Dog e il cantante Rod Stewart.

