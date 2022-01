Luca Argentero è tornato in tv. Dopo mesi di attesa l’attore ha fatto il suo esordio nella seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. Una fiction di successo. La storia è quella di Andrea Fanti, brillante ed affermato medico che lavora al Policlinico Ambrosiano a Milano, ospedale in cui ricopre il ruolo di primario del reparto Medicina Interna. Un giorno, il padre di un ragazzo deceduto da poco nel suo reparto si reca in ospedale armato di pistola e gli spara un colpo alla testa.



A causa di ciò, per la prima volta passa dall’essere un autorevole medico ad un semplice paziente. Catapultato in un presente a tratti incomprensibile con i ricordi nel passato, non riesce più a vivere normalmente, precipitando in un mondo sconosciuto e progredito, dimenticandosi completamente dei propri cari, che percepisce come estranei. Costretto a ricominciare gran parte della sua vita da capo, con una vita amputata di ricordi, l’ospedale sarà l’unico posto in cui Andrea/ Luca Argentero si sentirà veramente a casa per provare a costruirsi un nuovo futuro, lavorativo e privato.



Un lavoro che il pubblico ha dimostrato di apprezzare. Nella serata di ieri, giovedì 13 gennaio 2022, su Rai1 la prima puntata della seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani con Luca Argentero ha conquistato 7.054.000 spettatori pari al 30.4% di share. Su Canale 5 il match di Coppa Italia Milan-Genoa ha raccolto davanti al video 3.143.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Costa Concordia: Cronaca di un Disastro ha interessato 1.016.000 spettatori pari al 4.2% di share.







Su Italia 1 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha catturato l’attenzione di 1.311.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Il Tabaccaio di Vienna ha raccolto davanti al video 1.076.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 845.000 spettatori con uno share del 4.6%.



Su TV8 Sarah – La Ragazza di Avetrana ha segnato l’1.2% con 274.000 spettatori mentre sul Nove Tutte contro Lui ha catturato l’attenzione di 402.000 spettatori (1.7%). Sul 20 Robin Hood sigla il 2.1% con 477.000 spettatori. Su Sky Uno MasterChef ha siglato il 3.1% di share con 840.000 spettatori (il primo episodio 918.000 – 3% e il secondo 761.000 – 3.2%).