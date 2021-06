“Quindi è tutto vero…”. Doc Nelle tue mani 2, la novità per Luca Argentero è già sotto gli occhi di tutti

Luca Argentero, tutto pronto per la messa in onda? Dopo il fragoroso successo conseguito da Doc-Nelle tue mani, per l’attore e il restante cast della fiction che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori italiani, le novità sono tante e attesissime. Se le riprese per la nuova stagione hanno ripreso la loro corsa nel mese di maggio e più precisamente il 17 non ci si poteva che aspettare la data per il ‘via’.

Promette bene la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Dalle prime indiscrezioni che circolano in rete si apprende che il cast sarà impegnato nelle riprese fino al prossimo novembre, ma a partire dal 24 giugno l’appuntamento per i telespettatori sarà sulla Rai con la replica dell’intera prima stagione della fiction. Ma le novità non finiscono di certo qui, perché pare che nel cast iniziano a circolare voci su alcune new entry previste.

A diffondere le prime grandi sorprese inerenti la fiction che vede come protagonista il medico più famoso d’Italia interpretato da un affascinante e più che mai talentuoso Luca Argentero, ci ha pensato lo sceneggiatore della serie in persona per il settimanale DiPiù Tv, ovvero Francesco Arlanch. Nomi che sicuramente non tradiranno le aspettative e che nel corso delle puntate si lasceranno apprezzare.





Il primo nome è quello di Giusy Byscemi, ex Miss Italia che aveva preso una pausa dal mondo dello spettacolo e della televisione per poter dedicare il suo tempo alla propria famiglia, ma che pare essere pronta a riprendere la sua carriera in mano e farne ulteriore momento di crescita professionale. E come non farlo accadere al meglio se non entrando nel cast della serie più seguita d’Italia?

Anche l’ex Miss Italia vestirà dunque i panni di una delle dottoresse del Policlinico. Ma non sarà la sola a movimentare le vicende accanto a Luca Argentero ovvero il dottor Andrea Fanti. Beato tra le donne? Ebbene si, o quasi, perché l’attore verrà affiancato anche da Alice Arcuri e Marco Rossetti, pronti anche loro a vestire il camice bianco per entrare in corsia: “Affronteremo questo tema con un tono di speranza e ottimismo, visto questo momento di rinascita che stiamo vivendo. La seconda serie dovrebbe andare in onda nei primi mesi del prossimo anno”, afferma lo sceneggiatore.