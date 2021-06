La serie televisiva con Luca Argentero, ‘Doc – Nelle tue mani’, ha ottenuto dei risultati strabilianti durante la sua prima stagione e la speranza è che la seconda possa bissare questo enorme successo. Le riprese sul set sono iniziate da un po’ di tempo e il pubblico non aspetta adesso che conoscere la data di inizio per godersi le avventure del dottor Andrea Fanti e dei suoi colleghi in ospedale. Ecco però che è uscita fuori un’anticipazione tutt’altro che positiva sulla serie targata Rai, che rattristerà tutti.

In particolare, il sito ‘NuovoTv’ pare sia riuscito ad avere in anteprima una notizia riguardante ciò che succederà in ‘Doc- Nelle tue mani 2’. Un vero e proprio spoiler, che farà piangere milioni di persone davanti al piccolo schermo. La serie dovrebbe avere un momento più che drammatico e sono dunque spuntate le prime indiscrezioni sull’avvenimento che colpirà uno dei personaggi. Se da un lato c’è attesa per lo start, dall’altro adesso c’è la curiosità assoluta per sapere quando questo episodio avverrà.

Come già si era vociferato nelle scorse settimane, ‘Doc-Nelle tue mani 2’ darà inevitabilmente spazio al tema dominante dell’ultimo anno e mezzo, ovvero la pandemia da coronavirus. Essendo una serie incentrata su medici e sull’ospedale, i produttori non hanno non potuto inserire la piaga del momento. E proprio a causa del Covid uno dei protagonisti dovrebbe morire. Al momento non è dato sapere di chi si tratterà, anche se le prime ipotesi stanno iniziando a circolare. Bocche cucite ovviamente da Luca Argentero.





Stando a quanto scritto da ‘NuovoTv’, uno dei protagonisti più importanti non ce la farà e dunque si verificherà il suo decesso per il coronavirus. Presumibilmente dovrebbe trattarsi di un medico della serie e la prima ipotesi propenderebbe verso il personaggio interpretato dall’attore Gianmarco Saurino. Ma non si saprà nulla in maniera ufficiale fino a quando ‘Doc – Nelle tue mani 2’ non sarà trasmesso dalla televisione pubblica italiana. Bisognerà armarsi di tanta pazienza per aspettare quel momento.

Le puntate dovrebbero essere mandate in onda tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del 2022. Non c’è dunque ancora una data esatta, ma c’è già grande trepidazione nel pubblico Rai. Luca Argentero alcune settimane fa ha pubblicato alcune immagini che lo ritraevano sul set, annunciando così ufficialmente l’inizio delle riprese. Ha scritto a corredo delle foto: “Doc is back!”.