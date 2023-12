Scoppiano nuove polemiche su Anita al Grande Fratello per qualcosa che ha fatto nella giornata del 15 dicembre. La concorrente si è lasciata andare a delle considerazioni su due gieffini, che hanno fatto innervosire il pubblico. Il video, tratto dalla diretta 24 ore su 24 di Mediaset Extra, è diventato immediatamente virale e sono quindi arrivati gli ennesimi attacchi alla giovane.

Anita ha parlato precisamente con Fiordaliso al Grande Fratello e si è lasciata scappare una cosa che ha infastidito tantissimi telespettatori. In diverse circostanze lei ha fatto perdere la pazienza per le sue uscite, ritenute inappropriate, e ora si sta scatenando una nuova protesta e non sappiamo se verranno presi provvedimenti nei confronti della gieffina.

Anita, nuove proteste del pubblico del Grande Fratello: cosa ha detto

Anita era intenta a mettersi il trucco al Grande Fratello e vicino a lei stava facendo lo stesso anche Letizia, quando Fiordaliso si è avvicinata e ha chiesto se ci fosse qualcuno all’interno del bagno. A quel punto ecco arrivare la prima risposta della Olivieri, che ha esclamato: “È entrato Federico ora in bagno, quindi è come se ci fosse Vittorio. Sono uguali”. Poi altre parole che le sono state contestate.

Federico ha ascoltato il discorso e ha permesso a Fiordaliso di utilizzare il bagno. Ma Anita ha proseguito, dicendo un’altra frase criticata dagli utenti: “Me li ricordavo diversi i ragazzi. Ma che è successo?”. E subito è partita l’accusa alla giovane: “L’omofobia di Anita che esordisce con ‘me li ricordavo diversi gli uomini’, riferito a Vittorio e Federico perché spendono tanto tempo in bagno”.

l’omofobia di anita che esordisce con “me li ricordavo diversi gli uomini” riferito a vittorio e federico perché spendono tanto tempo in bagno…#vittorico #grandefratello pic.twitter.com/shE8np6uYK — vittorio menozzi’s protector (@R0SS0FU0C0) December 15, 2023

Non sappiamo se Federico abbia compreso tutto il discorso di Anita e l’abbia poi riferito a Vittorio. Probabilmente se ne potrebbe parlare nella prossima puntata in diretta con Signorini.