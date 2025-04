La relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sembra essere giunta al definitivo capolinea. Una storia nata sotto i riflettori del Grande Fratello e diventata in breve tempo uno dei legami più chiacchierati del reality, si è conclusa in diretta durante la finale del 31 marzo, quando Shaila ha scelto di porre fine alla relazione con il modello milanese. Da allora, lui aveva mantenuto un profilo basso, evitando commenti e uscite pubbliche sul tema, alimentando però qualche speranza tra i fan grazie a piccoli dettagli, come il continuo utilizzo del bracciale e dell’anello di coppia.

Proprio questi gesti silenziosi avevano riacceso l’entusiasmo dei sostenitori degli “Shailenzo”, come era stata soprannominata la coppia dai fan. Al contrario, Shaila aveva rapidamente voltato pagina, togliendo il braccialetto simbolico a pochi giorni dalla sua eliminazione dal gioco. Un dettaglio che molti avevano interpretato come un chiaro segnale di distacco già in atto ben prima dell’annuncio ufficiale. Mentre Lorenzo taceva, l’ex velina si è invece esposta con dichiarazioni forti e dirette, come quelle rilasciate recentemente al settimanale Chi, in cui ha rivolto critiche pungenti all’ex compagno.

Queste parole hanno scatenato una tempesta social che ha travolto Shaila, già provata da un periodo di forte disagio personale. Lei stessa ha ammesso di vivere una fase delicata, fatta di crisi emotiva e depressione, aggravata da una sensibile perdita di peso. Un momento difficile che ha suscitato reazioni contrastanti sul web, tra chi la attaccava ferocemente e chi invece cercava di mostrare comprensione.

A sorpresa, proprio Lorenzo ha deciso di rompere il silenzio con un gesto di inaspettata empatia: ha condiviso una vecchia foto con Shaila, chiedendo espressamente ai suoi follower di fermare la spirale di odio e insulti contro di lei. “Le voglio ancora molto bene”, ha scritto, sottolineando di voler onorare ciò che c’è stato tra loro, “a prescindere da come andrà”. Un intervento che ha spiazzato molti, riaccendendo le speranze dei fan più romantici, pronti a scommettere su un possibile riavvicinamento, forse avvenuto lontano dai riflettori.

Lollo si toglie anello e bracciale e Shaila che fa ? La storia con la luna , il filo che li unisce è trasparente ma ci sarà sempre#shailenzo #lolliners — viola (@viola3922848024) April 12, 2025

Ma l’illusione è durata poco. Il giorno successivo, infatti, Lorenzo è apparso sui social per la prima volta senza i simboli della relazione con Shaila. L’anello e il bracciale “di coppia” erano scomparsi, un dettaglio che ha colpito gli occhi attenti dei fan, lasciando pochi dubbi sull’interpretazione: anche lui sembra aver scelto di lasciarsi tutto alle spalle. Un atto che, più di mille parole, segna la chiusura definitiva di un capitolo importante della sua vita.

Nel frattempo, Shaila resta in silenzio. Nessuna replica al gesto di Lorenzo, nessun nuovo commento sulla loro relazione. Un silenzio che, almeno per ora, sembra confermare che la storia tra lei e Lorenzo appartiene ormai al passato.