“Presto genitori”. L’ex coppia di UeD fa sul serio. Da tre anni sono inseparabili

Uomini e Donne tornerà a settembre, ma i suoi protagonisti continuano a tenere banco. Ultima Roberta Di Padua che ha deciso di lasciare i social. Su Instagram Roberta Di Padua vanta oltre 300mila follower a cui racconta la sua vita privata ma anche e soprattutto i prodotti che sponsorizza. Tante, tantissime le Storie quotidiane della ex di Riccardo Guarnieri ma poco fa è arrivato un annuncio spiazzante. Nei video più recenti, Roberta Di Padua spiega la sua scelta di lasciare i social per un po’ di tempo e di avere preso questa decisione perché non starebbe passando un periodo facile.



E poi ha bisogno di ritrovare sé stessa, da qui la decisione di mollare anche le sponsorizzazioni con i brand con i quali collaborava. “Ho deciso di mettere un punto e di fermarmi un attimo”, ha esordito. “È stato un anno sicuramente impegnativo, complesso, complicato, molto difficile – ha continuato nelle Storie – Ci sono stati dei momenti in cui mi è arrivata una valanga di roba che per carattere, all’inizio mi sono fatta scivolare, ma che ho trattenuto come sempre e poi, piano piano è esplosa”. A differenza di Claudia Dionigi.



Claudia Dionigi che, con Lorenzo Riccardi, forma una delle coppie più solide di Uomini e Donne. La loro storia d’amore dura da tre anni, vivono insieme a Milano e sono innamorati come il giorno della loro scelta. Socci in affari, hanno creato un brand di accessori e aperto un negozio di abbigliamento nel capoluogo lombardo. Entrambi molto attivi sui social, amano condividere con i loro follower i momenti più dolci della loro vita quotidiana.







“La mia è quella di amarlo e amarci ogni giorno di più, di portarci rispetto e di realizzare tutti i sogni che condividiamo. Mi auguro di averlo sempre vicino a me”, aveva raccontato Claudia Dionigi a pochi giorni dalla scelta. Parole a cui aveva replicato Lorenzo. “Amo quello che sei, il fatto che non me la dai mai vinta e che hai sempre la battuta pronta. Amo anche il fatto che non cambi per piacere agli altri. Ti prometto che ti porterò sempre rispetto”.



La scelta del tronista in realtà è stata tutt’altro che scontata, visto che Claudia Dionigi più volte aveva avvertito Lorenzo di essere pronta a rifiutare la sua proposta: “Dovrei dirti di no…ma come faccio?”. Ora il loro legame si è consolidato, tanto da aver avviato progetti comuni e da aver deciso di diventare presto genitori: il loro sogno è di avere una grande famiglia.