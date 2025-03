Il Grande Fratello si avvicina al gran finale, ma fuori dalla Casa le polemiche non accennano a placarsi. Mentre i concorrenti si preparano a vivere gli ultimi giorni nel reality, il pubblico continua a discutere su ciò che è accaduto in questi sei mesi di trasmissione. E al centro delle critiche c’è sempre lui: Lorenzo Spolverato.

Sui giornali e nei talk show televisivi si parla addirittura di un “Caso Spolverato”, segno del clamore mediatico suscitato dai suoi atteggiamenti. Anche la Rai è tornata ad affrontare la questione, dedicandole spazio nella puntata del 22 febbraio di Tv Talk su Rai 3. È la terza volta, nel giro di due settimane, che l’emittente di Stato si occupa del caso.

In precedenza, l’argomento era stato trattato a Uno Mattina in Famiglia, quando Gianni Ippoliti aveva mostrato le immagini di Lorenzo che saltava sul letto di Stefania Orlando e faceva gesti discutibili alle spalle dell’ex showgirl. “Gravissimo”, avevano commentato in studio i conduttori, Beppe Convertini e Monica Setta. Un fatto sorprendente, perché di solito le trasmissioni della Rai evitano di parlare di programmi concorrenti, soprattutto per criticarli. Questo dimostra quanto scalpore abbiano suscitato le azioni di Spolverato.

Ospite di Tv Talk è stata la giornalista del Corriere della Sera Grazia Sambruna, massima esperta del reality e autrice delle pagelle post-puntata per il quotidiano. Il suo giudizio sull’edizione in corso è stato netto: “Edizione insalvabile: andavano presi provvedimenti molto prima. Le squalifiche, per esempio, mai arrivate. E qui c’è una grossa responsabilità della rete: quel tipo di concorrenti fuori controllo attira e alimenta un pubblico che sui social poi si comporta come loro”, ha dichiarato Sambruna.

Nel mirino ci sono anche i cosiddetti “fandom tossici”, che prendono di mira i famigliari dei concorrenti e gli ex inquilini della Casa. A proposito Sambruna ha rivelato: “Le ultime scoperte sono che, attraverso una segnalazione che ho ricevuto, i fanclub, ovvero questo agglomerato di persone che votano a favore di un concorrente oppure di un altro secondo le direttive, attingono a mail sottratte a privati cittadini, con tanto di password, per poter votare più volte.

Dove vengono prese queste mail? La risposta l'ha data sempre la giornalista del Corriere della Sera: "Vengono prese dal dark web, ovvero una parte del web che non è facilmente controllabile anche dalle forze dell'ordine. Il pacchetto che viene recuperato dal dark web è veramente immenso, quindi ciò che avevamo ipotizzato l'altra volta di 600.000 voti per ogni fandom, in realtà qua può diventare milioni di voti. Avevamo sottostimato il numero".

Dove vengono prese queste mail? La risposta l’ha data sempre la giornalista del Corriere della Sera: “Vengono prese dal dark web, ovvero una parte del web che non è facilmente controllabile anche dalle forze dell’ordine. Il pacchetto che viene recuperato dal dark web è veramente immenso, quindi ciò che avevamo ipotizzato l’altra volta di 600.000 voti per ogni fandom, in realtà qua può diventare milioni di voti. Avevamo sottostimato il numero”.