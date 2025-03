“Superato ogni limite”. Scoppia una nuova bufera sul Grande Fratello. Nonostante il conto alla rovescia verso la finale sia ormai iniziato, all’interno della Casa continuano a verificarsi episodi che indignano il pubblico. L’ultimo gesto, avvenuto ieri sera, ha visto protagonista ancora una volta Lorenzo Spolverato. Presenti alla scena invece Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Giglio. Le immagini sono diventate subito virale sui web.

Il Grande Fratello in queste ore è di nuovo al centro delle polemiche per presunti atti di bullismo. Nei giorni scorsi avevano già fatto discutere alcuni episodi, come quando Lorenzo Spolverato era saltato con i piedi sporchi sul letto di Stefania Orlando o quando, alle spalle della showgirl, il fotomodello aveva mimato gesti imbarazzanti. Del caso se ne è occupata anche la Rai. Nonostante lo scandalo, il GF ha catalogato tutto come semplici scherzi. Ma dopo quanto avvenuto poche ore fa il pubblico ha perso la pazienza.

“Lorenzo, ma che fai”. Grande Fratello, il gesto contro Helena scatena il pubblico: “È troppo”

Lorenzo, Shaila e Chiara sentono Giglio parlare nello sgabuzzino e corrono da lui. Il parrucchiere era andato a ritirare i suoi vestiti dall’asciugatrice, ma all’interno aveva trovato quelli di Helena. A quel punto, Lorenzo si è avvicinato e ha iniziato ad armeggiare con l’elettrodomestico, contando ad alta voce: “Uno, due…”. Giglio: “Ma cosa fai? Fermati”, dice il parrucchiere all’amico. Ma lui sembra andare avanti e intanto si sente anche qualcuno ridere.

Un utente su X ha spiegato così la scena: “Trovano l’asciugatrice occupata dai vestiti di Helena e reagiscono così… mettendo tre ore, così si rimpicciolisce tutto'”. La scena ha scatenato la furia del pubblico: “Lorenzo è proprio un bamboccio! Gli rode talmente tanto che Helena sia passata dal ridere con lui a ignorarlo, che ora si sfoga con dispetti e attacchi gratuiti! Dovrebbe farsi due domande, perché per essere ‘indifferente’ a lei, in realtà ci pensa fin troppo!”, ha scritto un utente indignato.

Ma nel mirino ci sono anche gli altri concorrenti che hanno riso e scherzato sulla situazione. “Non è uno scherzo, ma un danno da squalifica! Se fosse stata Helena a farlo a uno di loro, sarebbe già scoppiato un macello! Basta far passare tutto per ‘scherzo innocente’, rovinare i vestiti di una persona non è uno scherzo!”

E ancora, qualcuno aggiunge: “Questi sono ossessionati. Mi chiedo come ogni donna possa votarli, a prescindere dalla simpatia per Helena o meno. Rappresentano il degrado!” Il web è in rivolta: “Togliere i panni dall’asciugatrice è una cosa, ma impostare 3 ore per rovinarli definitivamente è grave. Stai distruggendo oggetti personali, non è uno scherzo!” L’episodio farà scattare provvedimenti? Il pubblico chiede a gran voce che la produzione prenda posizione.