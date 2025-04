Dopo la finale del Grande Fratello, il silenzio assordante calato su Shaila Gatta ha alimentato numerosi interrogativi tra i fan. La ballerina ed ex velina è infatti sparita dai radar mediatici, comparendo solo sporadicamente attraverso alcune storie su Instagram in cui ha rivelato di aver perso diversi chili e, soprattutto, di non stare bene. Una confessione che ha fatto scattare l’allarme tra i suoi sostenitori, preoccupati per le sue condizioni psicofisiche dopo la fine della relazione con Lorenzo Spolverato, conosciuto proprio nella casa del reality.

Mentre Shaila sceglieva il silenzio, Lorenzo è stato spesso immortalato sorridente in compagnia di altri ex gieffini, un atteggiamento che ha scatenato numerose critiche. Diversi spettatori del programma, infatti, lo hanno accusato di scarsa empatia e insensibilità nei confronti del dolore espresso da Shaila. A difenderlo ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha offerto un altro punto di vista sulla situazione: “Non è vero che sta bene come dicono molti. Io so per certo da persone vicine che in questi giorni è crollato, non sta bene. Piange tutti i giorni”, ha rivelato in una delle sue storie social.

A confermare questo malessere è stato lo stesso Lorenzo Spolverato, che ha rotto il silenzio con un lungo sfogo pubblicato su Instagram. L’ex gieffino ha ammesso apertamente che quello attuale è un periodo molto difficile per lui. “Dal rientro a casa, quando riesco, cerco di tirarmi su di morale, ma non significa che io stia bene”, ha scritto. E ha voluto sottolineare che anche Shaila sta affrontando momenti complicati: “Sono giorni molto difficili, complicati, pesanti per entrambi, nonostante io provi a sorridere per far vedere la parte più bella di me”.

Il giovane modello ha poi lanciato un appello alle sue follower più accanite, soprannominate “Shailenze”, invitandole a smettere di attaccare la sua ex compagna. Con parole cariche di rispetto e affetto, ha difeso Shaila dalle critiche e dai commenti velenosi: “Gli insulti, le critiche pesanti, l’esagerazione dell’odio social generale e nei confronti di Shaila, io non lo accetto… dietro a un personaggio pubblico c’è pur sempre una persona, un cuore!“. Un messaggio che, al di là della rottura sentimentale, testimonia un sentimento sincero e la volontà di preservare quanto di buono c’è stato nella relazione.

In molti si aspettavano di vedere l’ex coppia ospite a Verissimo, come era accaduto per altre storie nate sotto i riflettori del reality, come quella tra Helena e Javier. Ma, almeno per ora, non ci sono piani per un confronto televisivo tra i due. Una scelta che potrebbe essere dettata dal bisogno di entrambi di prendersi del tempo lontano dai riflettori per ricostruire il proprio equilibrio personale. Intanto, i fan restano in attesa, divisi tra curiosità e comprensione, in una vicenda che continua a toccare corde profonde del pubblico che li ha seguiti sin dai primi giorni nella casa.