Si è conclusa ieri sera, in diretta su Rai 1, la quinta stagione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato ai cantanti over 60. Un’edizione ricca di emozioni, colpi di scena e soprattutto grandi voci, che ha tenuto compagnia al pubblico del programma. Nel corso della puntata andata in onda la scorsa settimana, i quattro coach – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa – hanno scelto i tre concorrenti da portare alla finalissima. Ieri sera, i finalisti si sono sfidati per l’ultima volta sul palco. Come da tradizione, è stato il televoto a decretare il vincitore dell’edizione, scelto tra i dodici concorrenti finalisti che hanno rappresentato il meglio del talento “senior” di The Voice.

La quinta edizione di The Voice Senior si è chiusa con la vittoria di Patrizia Conte, che ha conquistato il pubblico durante la finalissima andata in onda su Rai 1. A guidarla fino al successo è stato Gigi D’Alessio, coach che si è aggiudicato il titolo dopo un’intensa gara a colpi di note, battendo in volata Arisa. Nessun concorrente delle squadre di Loredana Bertè e Clementino è riuscito ad arrivare all’ultimo round di votazione, lasciando spazio a una sfida tutta tra i team di D’Alessio e Arisa. Un colpo di scena per Clementino, che lo scorso anno aveva trionfato con Diana Puddu.

The Voice senior, ha vinto Patrizia del team Gigi D’Alessi



Ha 61 anni, viene da Taranto e ha alle spalle una lunga carriera nel jazz, soprattutto come vocalist. Oggi insegna canto al Conservatorio, ma la musica è sempre stata parte integrante della sua vita, anche se non sempre con il supporto della sua famiglia. “Mi hanno mai sostenuta”, racconta, parlando dei suoi genitori, e confessa che per molto tempo ha nascosto il suo amore per la musica, che però l’ha aiutata a esprimersi: “La musica mi fa dire cose che non diremmo mai a nessuno”.

Il percorso di Patrizia non è stato semplice: non si è mai sposata, non ha figli né relazioni attive, e ha scelto di dedicarsi completamente alla sua passione. La svolta è arrivata un giorno, quando ha avuto l’occasione di salire su un grande palco: “All’improvviso mi sono ritrovata con una grande orchestra che mi abbracciava e io che cantavo davanti alle persone”.

Con una sensibilità fuori dal comune, Patrizia ha spesso interrogato il suo pubblico, ponendo una domanda che racchiude molto del suo vissuto: “Perché siete venuti?”. Una riflessione nata anche da un rapporto difficile con la propria immagine: “Mi vedi, no? E allora perché uno dovrebbe venire ai miei concerti?”, ha detto con sincerità disarmante.

Il suo talento, però, ha avuto la meglio su ogni insicurezza. Con un percorso impeccabile a The Voice Senior, Patrizia ha conquistato giudici e spettatori, fino ad arrivare al tanto atteso trionfo. “Non ho mai vinto niente nella vita, sono strafelice”, ha detto, emozionatissima, al termine della serata. Un momento toccante che ha chiuso questa edizione del programma con una grande lezione di forza, determinazione e autenticità.