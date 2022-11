Ballando con le stelle, eliminato Lorenzo Biagiarelli. Il food blogger avrebbe perso al televoto nel corso della settima puntata del programma. A sfidarsi, la coppia formata da Biagerelli e Anastasia Kuzmina contro quella formata da Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio. Dopo l’eliminazione la ballerina avrebbe risposto ad alcune domande dei fan.

Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli eliminati. Le parole della ballerina dopo l’eliminazione da Ballando con le stelle. Risposta secca alla domanda “Come ti senti?” non tarda ad arrivare i fan: “Giù ovviamente. Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori”, sono state le parole della ballerina che ha dunque dovuto dire addio alla competizione in coppia con il compagno di Selvaggia Lucarelli.

Leggi anche: “C’entra Selvaggia Lucarelli”. Ballando, si mormora sull’uscita del fidanzato Lorenzo Biagiarelli





Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli eliminati. Il duro attacco della ballerina

Poi un dettaglio rivelato anche sul compagno di gara, che pare non stia vivendo un momento felice: “Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato. PS: Sua suocera è morta 10 ore prima della puntata”, rivela ancora la ballerina Kuzmina, anche alla luce della polemica sollevata in merito al conflitto di interessi sottolineato in un comunicato Codacons. Un’edizione non del tutto facile, dunque, neanche per Selvaggia Lucarelli che oltre alla questione legata alla partecipazione del fidanzato, ha dovuto far fronte anche all’acceso confronto con il concorrente e comico Dario Cassini dopo la telefonata ‘denunciata’ in diretta dalla giurata che non ha di certo messo in buona luce il concorrente. (“La mia sedia scricchiola”. Ballando, Selvaggia Lucarelli: parole sibiline da Alberto Matano).

Si ricorda, però, che Dario Cassini ha ammesso di non aver agito in cattiva fede e ha chiesto scusa davanti alle telecamere e nei riguardi di tutti, Selvaggia e Milly in primis. La ballerina senza troppi peli sulla lingua ha poi continuato a rispondere alle domande dei fan sferrando un attacco a Luisella Costamagna che ha momentaneamente abbandonato la trasmissione in seguito a un infortunio alla caviglia. Nello specifico un utente ha chiesto: “Vedendo le coppie eliminate, secondo la tua esperienza di ballerina potete essere ripescati?”, la risposta è stata immediata e mirata a sferrare il ‘colpo’.

“Potremmo. C’è sempre quel fenomeno di Pasquale La Rocca. So che Luisella fa le facce schifate quando ballo io, quindi non mi va di parlare di lei. Ma lui è veramente l’oro. Averlo tra i professionisti è un regalo. So che faranno una bella esibizione. Io farò del mio meglio ovviamente. Conoscendo un po’ Lorenzo, so che si spaccherà anche lui. Speriamo bene”.