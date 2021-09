“Le mani addosso”. Lorella Cuccarini, la rivelazione su quell’unica rissa viene fuori solo ora

Poche settimane dall’avvio della nuova stagione di Amici e per Lorella Cuccarini è tempo di confessioni. La ballerina si è lasciata andare nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nella quale racconta anni di carriera e retroscena. Il primo dei quali sulla rivale Heather Parisi. “Io sono sempre andata d’accordo con tutti. La Parisi mi ha definita ballerina sovranista? Lasciamo stare, parliamo della bellezza di essere italiani”.

Ma è quando si è parlato di Alberto Matano che la conduttrice televisiva ha voluto fare chiarezza.

definitivamente. “Era una lettera interna, poi uscita fuori e manipolata. Non c’è bisogno che ci torni su, quello che dovevo dire l’ho scritto a chi dovevo. Penso sia il modo migliore di dire le cose, pensate e meditate. Ora sono felice di tornare a Mediaset, ad Amici, con Maria De Filippi”.



Poi Lorella Cuccarini è passata a raccontare gli esordi. Notata da giovanissima da Pippo Baudo durante una convention di gelati “Mi vide e mi fece chiamare dal suo agente”, ricorda, “Io mi dicevo: non può capitare a me, dov’è la fregatura? Nel dubbio, mi feci accompagnare da mamma”. Dopo tanti sacrifici e qualche delusione: “A 12 anni, non fui ammessa all’Accademia, la vissi come un’ingiustizia”, confida ancora.







Il boom con Fantastico, il più importante varietà degli anni ’80 che vide lei e Alessandra Martinez protagoniste insieme della scena. E sulle presunte liti ha rivelato. “Io sono sempre andata d’accordo con tutti”, ha precisato a tal proposito la ballerina, per poi assicurare di non essere mai arrivata alle mani con la collega, come qualcuno aveva sostenuto. L’unica volta che ha avuto uno scontro fisico con qualcuno è stato con una donna, rivale in quanto colpevole di spingersi oltre con il suo fidanzato… “.



Poi Lorella Cuccarini entra più nei dettagli: “Fu a 18 anni, con una ragazza: faceva la gattamorta col mio fidanzato e, prima di prendermela con lui, me la presi con lei. Dopo, sono stata sempre pacifica”, ha ammesso.