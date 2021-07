“Perché ho scritto quel messaggio”. Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini vuota il sacco. La verità dopo le polemiche

Tra i tantissimi messaggi arrivati dopo la morte di Raffaella Carrà c’era stato quello di Lorella Cuccarini, ballerina ed ex coach di danza dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. “Una notizia che fa male. Tanto. Il mito di sempre rinasce in Cielo. Rip Raffaella”. ha scritto Lorella Cuccarini pubblicando una foto di Raffaella Carrà. Poco dopo la showgirl ha pubblicato una lunga lettera: “Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci”.



“Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane, ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore”. “La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. – si legge ancora nella lettera di Lorella Cuccarini – Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te. Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa fortuna, ma niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita”.



E ancora: “Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu. “Ballo, ballo, ballo senza respiro”. Buon viaggio”. Ma il web, sempre alla ricerca di retroscena gustosi, in queste ore ha tirato fuori un vecchio post in cui Lorella Cuccarini criticava la Raffa Nazionale. “Non ci siamo incontrate per 30 anni @raffaella. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione”.







Ed era scoppiata la polemica con tanto di accuse. Accuse che ora Lorella Cuccarini rispedisce al mittente. “Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo”. La reazione di Lorella uccarini di anni fa fu generata dalla delusione, dimenticata nel tempo.



Inoltre, secondo lei, chi l’ha attaccata “ha soprattutto dimostrato pochezza e mancanza di rispetto”. Il messaggio sembra diretto a Heather Parisi che, con un post senza destinatario, aveva usato toni pesanti. “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”.