Si è parlato di lei per diverso tempo con rumor provenienti un po’ dappertutto, ma ora è stata la stessa Lorella Cuccarini a rompere il silenzio e a dire quale sarà il suo futuro in televisione. La donna ha subito confessato di aver davvero ricevuto una proposta professionale molto importante, ma la sua risposta è stata negativa. E ha anche illustrato le motivazioni che l’hanno indotta a dire di no e a prendere una decisione differente.

Da adesso in poi comunque non usciranno più indiscrezioni sul conto di Lorella Cuccarini, infatti è stata lei stessa a comunicare al sito TvBlog quale sarà il suo futuro. C’è stata comunque una persona di rilievo che l’ha chiamata per offrirle qualcosa di davvero molto interessante, ma lei aveva in testa ben altre idee e alla fine ha dovuto declinare tutto. E successivamente ha confermato ciò che farà nei prossimi mesi nel piccolo schermo.

Lorella Cuccarini annuncia cosa farà in futuro: “Ecco dove mi vedrete”

Innanzitutto, durante la sua conversazione con TvBlog, Lorella Cuccarini ci ha tenuto a precisare che il suo futuro non sarà nella televisione pubblica italiana. Dopo essere stata chiamata dal direttore intrattenimento Daytime Rai, Angelo Mellone, ha deciso di rispondergli no: “Lo conosco molto bene perché con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14 di Rai1, ma non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano“.

Poi ha però aggiunto: “Naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta, che però deve veramente valere la pena”. Ma la decisione di Lorella Cuccarini è già stata presa: “Resto ad Amici, anche perché qui c’è un pubblico più giovane. In Rai non si può conoscere questo aspetto, lì parli solo ad una certa fetta di pubblico, non a tutto”. E quindi anche nell’edizione numero 23 di Amici, Maria De Filippi potrà contare su Lorella come insegnante.

Quindi, la Cuccarini proseguirà questa sua avventura nel talent show di Canale 5, iniziata nel 2020. Siamo certi che Maria De Filippi sarà contentissima di averla nuovamente. Lorella comunque ha tenuto aperte altre possibilità per il suo futuro lavorativo.