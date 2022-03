Lorella Cuccarini, decisione presa. Detto fatto? Ci siamo quasi per la conduttrice più apprezzata del piccolo schermo che già da qualche tempo ha iniziato a vestire i panni della prof di Amici 21. Una carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione che continua a promettere per il meglio, poi nelle ultime ore l’ennesimo annuncio di Lorella che rende tutti decisamente curiosi.

Un momento decisamente baciato dalla calda luce dei riflettori e del successo. Per Lorella Cuccarini è sempre tempo di aggionare il seguito numeroso di fan su continui passi avanti che la portano a essere il volto Vip più apprezzato di sempre. Decisione presa per la Cuccarini che alza le antenne delle aspettative. Un modo come un altro per restare sempre sintonizzati sul suo canale social. Questa l’ultima novità fresca di giornata.





“Da domani creo il gruppo degli ‘amici più stretti’ su Instagram. Ogni settimana, i trenta che interagiranno di più con il mio profilo, riceveranno delle storie Instagram extra”. Come non accorrere all’annuncio dato dalla conduttrice? Saranno già in tanti a prestare attenzione alla sua ultima iniziativa.

Un premio in palio, dunque, per tutti i suoi più affezionati e attivi follower che ogni giorno non faranno altro che incrementare il numero delle interazioni social e scoprire qualche dettaglio in più sulla quotidianità di Lorella. D’altronde verranno pagine ancora tutte da scrivere per lei, reduce dall’ultima entusiasmante avventura televisiva nello storico tg satirico italiano.

“L’avventura di Striscia la notizia è stata breve, ma inattesa, intensa e piacevole! È stato bellissimo ritrovare Antonio Ricci e tutto il suo gruppo di lavoro: un tuffo nel passato davvero emozionante. Hai visto Antonio, sono tornata a casa! E lasciatemi dire che è stato sorprendente lavorare con Gerry Scotti: sembrava lo facessimo da sempre”.

“Mi dovrebbe ringraziare”. Soleil Sorge svela cose su quel bel vip: “Io con lui…”