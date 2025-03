Amanda Lecciso, la sorella più piccola di Loredana Lecciso, è stata eliminata qualche settimana fa ma ha lasciato il segno nella casa dei Grande Fratello. Tra i compagni d’avventura che si sono legati a lei ma anche tra il pubblico, che ha protestato parecchio quando Alfonso Signorini ha letto il verdetto del televoto. Per molti è la vincitrice morale di questa edizione, perché in quasi 6 mesi si è distinta per garbo ed eleganza anche in momenti tesi.

Come si ricorderà, ai tempi del suo ingresso era stata accompagnata dalla sorella Loredana, che oggi sul settimanale Chi commenta in modo più che positivo l’esperienza di Amanda. E lascia i fan con una domanda: toccherà a lei il prossimo anno varcare la porta rossa? “Io il prossimo anno al Grande Fratello? Adesso lo danno tutti per scontato, comunque è proprio un bel reality“, ha commentato la compagna di Al Bano fra le pagine del magazine.

Loredana Lecciso al GF?

Poi le parole sulla sorella: “Amanda è andata oltre le mie aspettative. Lei ha fatto meglio di quanto avrebbe fatto chiunque, me compresa, che fino a oggi pensavo di essere la persona più paziente del pianeta. E poi è stata sempre garbata. So che ha un bel carattere, ma l’ammiro di più ora: si è distinta per garbo e stile”.

E ancora: “Ha costruito delle belle relazioni all’interno della Casa, qualcuno, qualche volta, si è rivelato poco coerente, ma alla fine sono state tutte persone per bene”. Nella casa, Amanda ha stretto numerose amicizie e nonostante avesse ben tre spasimanti dichiarati, nessuno l’ha conquistata. “Questa è stata l’unica raccomandazione che le ho fatto prima di entrare nella Casa: nessun fidanzato. Per i figli. Però, a pensarci ora, in effetti nella Casa sono nati amori bellissimi“, ha concluso Loredana.

Ma lei che farà, entrerà mai? “Mi hanno proposto di partecipare al Grande Fratello in ogni edizione – ha detto ancora – Alla fine, io sto volentieri a casa, non amo la mondanità e l’idea di stare chiusa non mi spaventa. La convivenza? Neanche quella, a dirla tutta. Quello che mi mette più in difficoltà è il rapporto con la mia immagine, che non è sempre lineare. Essere ripresa 24 ore su 24 sarebbe una sfida. Però, forse, potrebbe rivelarsi una terapia d’urto, proprio come è successo con l’aereo: alla fine ho superato la paura volando”. Chissà, magari ispirata dall’esperienza appena vissuta da sua sorella Amanda Loredana sarà una dei prossimi concorrenti…