Nella giornata del 12 marzo, gli spettatori della diretta del Grande Fratello hanno assistito a un momento inaspettato tra due concorrenti. Lorenzo Spolverato, uno dei finalisti del reality, ha avuto un’interazione pacifica con Helena Prestes, suscitando sorpresa tra i fan. Dopo mesi di rapporti tesi e frecciatine reciproche, il modello ha scelto di condividere un caffè con la coinquilina, un gesto che ha lasciato tutti senza parole.

La scena si è svolta in cucina, poco dopo il risveglio dei concorrenti. Lorenzo si è avvicinato a Helena e ha chiesto quanti caffè volesse preparare. “Quanti ne devi fare, uno? Dai, vediamo quanti ne riusciamo a fare. Io prendo solo questo, il resto lo puoi bere tu”, ha detto il modello, porgendole la tazza. Il sorriso della 34enne ha confermato la sua sorpresa di fronte a questa inattesa gentilezza.





Grande Fratello, Lorenzo prende il caffè con Helena

L’episodio ha immediatamente scatenato il dibattito tra i telespettatori e i fan del programma, che si sono riversati sui social per commentare la scena. Sulla piattaforma X, molti utenti hanno espresso pareri contrastanti: “Bell’esempio di convivenza pacifica”, “Ma adesso Javier cosa dovrebbe fare?”, “Lei è incredula come tutti noi”, “Lorenzo ha capito che l’unica che può rubargli la vittoria è Zeudi, per questo non gli interessa più discutere con Helena”, “Ma lei è arrossita?”, “Da parte di Lorenzo è sicuramente una strategia”.

Il gesto di Lorenzo è apparso ancora più sorprendente se si considera che solo la sera prima aveva criticato apertamente la coppia formata da Helena e Javier Martinez. Secondo Spolverato, la loro relazione sarebbe dettata più da una strategia di gioco che da un vero sentimento: “Il loro è 10% affetto e 90% gioco, lui non è innamorato e lei neanche”. Anche Shaila Gatta sembra pensarla allo stesso modo, dubitando della sincerità della relazione tra i due.

L’interazione tra Lorenzo e Helena ha riacceso il dibattito sulla strategia e sulle alleanze nella casa del Grande Fratello. Dopo mesi di tensioni, questo scambio cordiale segna una svolta nei rapporti tra i due concorrenti, ma resta da vedere se si tratta di un sincero gesto di distensione o di una mossa tattica per il rush finale del reality.