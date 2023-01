Ancora qualche settimana poi torna in tv il Serale di Amici, l’appuntamento con la scuola di Maria De Filippi che andrà ad incoronare il vincitore di questa edizione. Gli allievi si stanno preparando e solo alcuni di loro sono già sicuri di prendere parte al torneo che porta dritti alla finalissima: si tratta nel dettaglio di Ramon Agnelli e Isobel Kinnear (entrambi ballerini di Alessandra Celentano) che hanno già conquistato l’ambita felpa dorata, il simbolo che dà diritto a partecipare al Serale.

Tutti gli altri allievi sono in corsa e si stanno preparando: ognuno di loro cerca di dare il massimo per essere scelto dagli insegnanti e giocarsi così le opportunità di vincere il talent. Le indiscrezioni che corrono in queste ore non riguardano solo i ragazzi della scuola, ma anche il cast dei giudici del Serale di Amici 22. Da giorni si vocifera di una possibile presenza di Emma Marrone: per la cantante salentina sarebbe un “ritorno a casa” nel talent che l’ha vista trionfare e che l’ha lanciata nel mondo della musica.

Amici 22, Emma Marrone e Stefano De Martino giudici del Serale

Nelle ultime ore sta circolando un’altra indiscrezione che mette in fermento il pubblico di Amici 22. Infatti a condividere con Emma Marrone l’esperienza nel ruolo di giudice può essere Stefano De Martino che non la cantante ha partecipato all’edizione 2009 del talent (quella vinta da Emma) e tra loro è nata una storia d’amore. Oggi i due sono in ottimi rapporti e si vogliono bene. Pertanto il conduttore si conferma una presenza fissa ad Amici e potrebbe essere giurato insieme all’ex fidanzata.

La notizia è stata rilanciata da Novella 2000 e sui social dall’account Instagram The Pipol Gossip che posta due foto verticali di Emma Marrone e Stefano De Martino entrambi sorridenti con questa didascalia: “Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme. Per i fan della cantante salentina e l’ex ballerino e conduttore volto Rai, è tempo di gioire. Entrambi, infatti, quest’anno saranno in giuria nel serale di Amici 22”.

Le indiscrezioni sul cast dei giudici del Serale di Amici 22 non sono finite perché da giorni rimbalza anche un’altra notizia: potrebbe tornare in gioco anche Anna Pettinelli, la speaker radiofonica che fino allo scorso anno era una dei docenti e che per questa stagione ha lasciato la cattedra in favore di Arisa. Per quanto riguarda il cast dei ballerini professionisti ci saranno Elena D’Amario e Giulia Stabile oltre a delle new entry come Alessandro Cavallo e John Erick.