“Non me lo dire”. Isola dei Famosi: Mercedesz e Edoardo, li hanno visti. Lei non l’ha presa bene

Lite all’Isola dei Famosi tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi: scoppia il caso. Quando mancano poche ore alla puntata di stasera gli animi tra quella che sembrava essere una nuova coppia si scaldano. Mercedesz è infatti andata su tutte le furie. Della figlia di Eva Henger, chiacchieratissima dal momento del suo arrivo in Honduras, ha parlato di nuovo oggi a Mattino 5 Federica Panicucci la prima a tirare fuori la storia del presunto fidanzato di lei: Fulvio. Fidanzato che Mercedesz aveva assicurato di non avere.



Nel dettaglio oggi Andrea Alajmo, in videocollegamento con Federica Panicucci, ha svelato che Memy e Fulvio avrebbero avuto una storia durata parecchi mesi. In questo lasso temporale, come riporta Alajmo “avrebbero fatto un viaggio tutti insieme in Ungheria per andare a trovare la nonna e lo zio.” Poi, sempre ad ascoltare il racconto del paparazzo, la naufraga avrebbe confessato alla madre di non essere innamorata di Fulvio.





Mercedesz Henger: età, altezza, peso, fidanzato e figli

Lite all’Isola tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi: lei è gelosa?



Eppure la storia non sembrerebbe finita: a quanto racconta ancora Alajmo i due si sarebbero visti anche poco prima dell’inizio dell’esperienza in Honduras. “Basta seguire Mercedess, perché si segue sui social, si sono viste un sacco di Storie insieme con Fulvio”. È possibile che Ilary Blasi chiederà ulteriore chiarezza su questa storia, intanto è scoppiata la lite tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi.



Durante una chiacchierata il fratello di Guendalina ha raccontato alcuni dettagli del rapporto con le sue fidanzate. Edoardo ha sottolineato di di essere rimasto amico di tutte e che addirittura alcune di loro hanno fatto amicizia. Un argomento che per Mercedesz è scottante e che di certo non può condividere. “È per quello che stavo analizzando senza dire niente” ha spiegato la figlia di Eva.



E ancora: “Sei tu che ti sei fomentato molto perché si vede che hai dovuto affrontare questa discussione diverse volte […] Mi hai spiegato già questo tuo punto di vista, è inutile che me lo dici così a parole”. Mercedesz Henger si è mostrata decisamente furiosa, pronta a scendere in campo per discutere seriamente con Tavassi, mentre lui ha faticato a fare un passo indietro e smettere di provocare la naufraga. La storia sembra già a una passo dalla rottura.

Mercedesz Henger in lacrime all’Isola dei Famosi: la sorpresa di mamma Eva dall’ospedale