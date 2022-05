“Moglie, non devi morire”. Lino Banfi fa piangere tutti: la rivelazione sulla sua amata Lucia

Lino Banfi è di nuovo al cinema. Fa parte del cast del film “Vecchie canaglie” che è uscito il 5 maggio per la regia di Chiara Sani, al debutto dietro la macchina da presa. A 85 anni Lino Banfi non ha per nulla voglia di andare in pensione. La storia è quella di un centro anziani che sta per ricevere uno sfratto e il suo personaggio, Walter, aizza gli altri residenti alla resistenza per opporsi ai piani loschi della Contessa (Chiara Sani stessa), una ricca senza scrupoli pronta a tutto pur di liberarsi dei vecchietti.

“Fatemi fare non tre ma ventuno film l’anno – ha detto a Vanity Fair -. Stando in attività rinasco o, come dico io, metto in atto la Banfi Rigeneration. Vivo un’esistenza strana, sai? Forse la studieranno nelle scuole, ma niente pensione, con le mani in mano non ci so stare. Prima pensavo a lungo termine, ora agguanto tutto al volo, in nome del Carpe Diem”.





Lino Banfi paura della morte, ne parla sempre con la moglie

Di recente ha anche parlato in una intervista a Giancarlo Dotto su Diva e Donna e si è lasciato andare ad alcune riflessioni molto toccanti. L’attore pugliese ha da poco compiuto 60 anni di matrimonio con sua moglie Lucia Zagaria. I due sono legatissimo e non hanno alcuna voglia di separarsi. La vecchiaia spaventa Lino Banfi che prova a voltarle le spalle con un sorriso: “Cerco di esorcizzarla. Ho passato e passo la vita a far sorridere gli altri, tante generazioni. Provo anche a scherzare con me stesso, ma ci riesco di meno”.

A questo punto arriva la confessione sulla moglie Lucia. Le parole di Lino Banfi sono forti e commoventi: “Abbiamo appena celebrato le nozze di diamante, i nostri 60 anni di matrimonio. Nessuno dei due può concepire la vita senza l’altro: è il nostro tema attuale. Ne parliamo in continuazione, 5-6 volte al giorno”.

Lino Banfi è un fiume in piena sulla moglie: “La domanda ci viene spontanea. Come facciamo? ‘Non devi morire tu prima di me’. E io: ‘Cercherò, ci proverò…’. Andiamo avanti così. La trasformiamo in uno sketch…”. In questo modo l’attore pugliese rivendica il suo ruolo da protagonista nello spettacolo anche nella terza età. Non vuole mollare di un centimetro e lo dice chiaramente: “Non scendo, sto ancora saltellando qua e là. Sto cercando di barcamenarmi e di fare il possibile per i miei due figli. Che abbiamo bei ricordi delle persone che li hanno amati”.

