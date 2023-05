Sempre bella e perfetta, Lilli Gruber è una delle giornaliste più amate e più eleganti della televisione italiana. È anche un’icona di stile e per questo motivo è stata spesso oggetto di critiche, come se una brava giornalista e professionista non potesse avere cura e amore per se stessa. Giudicata e criticata per i suoi look firmati e per il ricorso alla chirurgia, Lilli Gruber ha abbattuto lo stereotipo dimostrando come una donna possa prendersi cura di sé e comunque essere una grande professionista.

“Da donna sono abituata a non mollare mai: da sempre dobbiamo essere preparate e determinate il doppio degli uomini per raggiungere gli stessi obiettivi”, le parole della giornalista Lilli Gruber in una intervista rilasciata a Gazzetta Active durante il periodo del Coronavirus.

Leggi anche: Otto e mezzo, Lilli Gruber contro Lina Palmerini per Giorgia Meloni





Lilli Gruber, Striscia la Notizia e l’accusa sui gioielli indossati a Otto e mezzo

Lilli Gruber non ha mai nascosto l’amore per la moda e l’estetica e in quella occasione aveva parlato della consapevolezza e l’importanza di curare anima e corpo: “Mangiare con consapevolezza, praticare sport, fare prevenzione sono tutte forme di rispetto verso noi stessi e anche di amore per chi ci sta accanto. Quando c’è armonia tra fisico e spirito diventiamo persone migliori”.

Ideatrice, autrice e conduttrice della trasmissione Otto e mezzo su La7, Lilli Gruber è finita al centro delle critiche per lo “sfoggio reiterato di orecchini di una nota marca di gioielli da parte di Lilli Gruber durante Otto e mezzo su La7″. Striscia la Notizia è tornata sull’argomento già trattato in passato e ha scovato i prezzi dei gioielli indossati dalla giornalista durante la sua trasmissione. Secondo quanto riportato dal tg satirico per quanto riguarda gli orecchini indossati da Lilli Gruber si va dai “Palloncino” che hanno un prezzo di 4.950 euro. E ancora i “Plateau” (5.250 euro), i “Fuseau” (8.300 euro) e gli “Aladino” di madreperla (10.850 euro).

Lilli Gruber ha indossato anche i modelli “Volta celeste” (31.050 euro), i “Verso Midi” (37.700 euro) e i “Vague” (41.300 euro). Per quanto riguarda le collane la giornalista ha indossato i “Mon Jeu” (4.680 euro) alla “Calla Media” (12.400 euro) e “Calla” da 42.800 euro). “I modelli sfoggiati in tv sono molti di più di quelli elencati”, ha concluso il servizio di Striscia la Notizia, che sul fatto ha intervistato anche il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli. Quelli citati dal tg satirico sono tutti del marchio Vhernier.