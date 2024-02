Il famoso chef diventa papà, l’annuncio a “È sempre mezzogiorno“. Il pasticcere volto noto di Bake Off Italia avrà molto presto un bambino, o melgio una bambina. Lo chef ha coronato il suo sogno con la moglie Chiara Maggenti, sua compagna da diversi anni. Damiano ha sempre mantenuto grande riserbo sulla sua vita sentimentale, poi pochi anni fa ha rivelato di avere al suo fianco Chiara.

Sabato 9 luglio del 2022 Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono sposati dopo una serie di imprevisti, Covid e un incidente alla sposa, che ne avevano rinviato il matrimonio. L’evento è stato anche trasmesso da Real Time poi i due hanno fatto un bel viaggio di nozze che dalla Provenza, attraversando l’Africa, li ha portati in Sudafrica e alle Maldive. Tra pochissimo, inoltre, la famiglia si allargherà.

L’annuncio in diretta e con grande emozione di Damiano Carrara

Oltre ad essere un apprezzato pasticcere Damiano Carrara è diventato un vero sex symbol grazie alla sua partecipazione in diversi programmi di successo come “Ricette di un sognatore”, “Fuori Menù”, “Bake Off Italia” e lo stesso “È sempre mezzogiorno”. Eventuali ammiratrici devono però abbandonare ogni desiderio visto che al fianco di Damiano c’è la splendida Chiara Maggenti, che è anche generale manager del suo Atelier e che presto lo renderà padre.

Con grande e comprensibile emozione Damiano Carrara ha fatto l’importante annuncio durante l’ultima puntata di “È sempre mezzogiorno”: “So che vuoi dirci una cosa bella, ma bella, bella” lo ha imbeccato Antonella Clerici. E lui: “Molto, molto presto, Chiara aspetta un bimbo, o una bimba non si sa ancora, e quindi saremo in tre”.

Che splendida notizia! 💛 Tanti cari auguri per la dolce attesa a @chefcarrara e sua moglie Chiara! #ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/g85t4eXSsa — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) February 20, 2024

Grande emozione in studio con la conduttrice che ha ammesso di avere gli occhi lucidi e ha fatto i complimenti a Chiara “Che bella ragazza”, invitando poi Damiano a portare anche lei in trasmissione. Poi un consiglio da mamma di una adolescente: “È proprio una bella notizia. Goditela, perché vedrai poi in un attimo… mia figlia domani ha 15 anni e sembra ieri, quindi bisogna godersela”. E siamo certi che Damiano e Chiara seguiranno il consiglio! Augurissimi!

