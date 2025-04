Nuovo inizio per il dopo Grande Fratello di Federica Petagna, una delle protagoniste più discusse dell’ultima edizione del reality. Ex fidanzata di Alfonso D’Apice, Federica ha scelto di guardare avanti e ricominciare la sua vita accanto a Stefano Tediosi, suo ex tentatore a Temptation Island, anche lui entrato successivamente nella casa più spiata d’Italia. La loro storia ha preso forma lontano dalle telecamere, ma fuori è arrivata la conferma. Cuori, commenti dolci e qualche story condivisa hanno acceso i sospetti dei fan, confermati poi dalla stessa Federica.

“Con Stefano c’è sempre stata una sintonia particolare. Dopo il caos, avevo bisogno di leggerezza, di verità… e lui mi fa stare bene”, ha dichiarato Federica in una recente intervista. Una frase che suona come una frecciatina non troppo velata al suo ex, Alfonso D’Apice, con cui i rapporti si sono completamente chiusi, soprattutto dopo alcune tensioni scoppiate in casa e ovviamente a seguito di Temtptation Island.

Federica Petagna dopo il Grande Fratello: “Questa è la tua vittoria”

La scelta di Federica di iniziare una nuova relazione proprio con Stefano ha inevitabilmente attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto perché i due avevano già mostrato una certa alchimia ai tempi di Temptation Island, quando Stefano vestiva i panni del tentatore. Allora sembrava solo un flirt estivo, ma oggi è qualcosa di più e Federica è più raggiunte che mai accanto a lui.

In queste ore è diventato virale un video pubblicato su Instagram in cui si vede Federica ballare spensierata e sorridere, più luminosa che mai. Immediata la reazione dei suoi follower, che sotto al post si sono scatenati: “Lei nn avrà vinto il Grande Fratello ma ha fatto bingo solo liberandosi dal nano”, “Che fosso che si è scansata sta ragazza. La vera vincitrice è lei”, scrive qualcuno a corredo del video in cui si vede una raggiante Federica.

lei nn avrà vinto il gf ma ha fatto bingo solo liberandosi dal nano pic.twitter.com/UYvVZIg77y — dreaming 🩷 (@falsahh) April 16, 2025

“Sta ragazza si è messa insieme al nano stempiato a 12 anni, mi dispiace x lei ma con lui nn ha avuto una gran bella adolescenza!!”, “Si è liberata del nano e si è fidanzata con un bono”, “D’accordissimo, è rinata da quando sta con Ste, felice x lei”, “Ma come hai fatto a stare così tanto tempo insieme a quella specie di nano?”, “Il superenalotto che ha preso Federica 🤣😂🤣”, si legge tra i commenti. Il riferimento al suo ex è chiaro. Negli ultimi giorni Alfonso è finito al centro di una bufera social per alcune sue dichiarazioni contro altre due coppie nate all’interno del reality, Javier e Helena e Tommaso e Mariavittoria. Frecciatine, toni sarcastici e uscite velenose che non sono piaciute al pubblico, sempre più critico nei suoi confronti.