In queste ore notizie non propio rassicuranti sulle condizioni di salute di re Carlo, in lotta contro un cancro alla prostata. Il tabloid Daily Beast scrive “Sta male ed è peggiorato”, mentre TMZ dice: “Tutti si preparano al peggio”. Attualmente si tratta di gossip e giornali scandalistici, ma il tam-tam sul “peggioramento di salute” di re Carlo, 75 anni, che “non risponderebbe bene alle cure” è ormai partito.

Il sovrano, salito sul trono lo scorso anno dopo la scomparsa della regina Elisabetta II, non si vede da qualche giorno e la cosa che sta facendo preoccupare l’opinione pubblica è che pare che il suo entourage stia perfezionando il piano “Menai Bridge”, ovvero il protocollo per la gestione del funerale del re.

“Venite qui”. Re Carlo chiama il figlio Harry a Londra e c’è l’indiscrezione choc su Meghan





Antonio Caprarica a L’aria che tira: “L’hanno visto il 21 aprile, come stava”

Le direttive per gestire il funerale del monarca vengono stabilite al momento dell’incoronazione, e poi regolarmente aggiornate a seconda di quello che accade. A questo proposito il giornalista Antonio Caprarica è intervenuto alla trasmissione L’aria che tira su La7. David Parenzo ha chiesto informazioni all’esperto della corona inglese e ha citato alcuni passi degli articoli in cui si parla delle condizioni del sovrano.

“Sono i siti americani, compreso il Daily Beast, che su questa storia del piano per i funerali stanno costruendo tutto un romanzo sulla imminente dipartita”, ha detto Antonio Caprarica. “Forse dovrebbero sapere che i piani per i funerali dei reali vengono allestiti praticamente dopo la nascita, appena raggiungono l’età della ragione viene chiesto loro come vorrebbero essere accompagnati verso l’aldilà. Questa è la tradizione della casa regnante inglese”, ha spiegato ancora il giornalista, per anni inviato Rai da Londra.

#lariachetira Re Carlo sta molto male, non risponde alle cure e si prepara al peggio. Antonio Caprarica commenta la notizia uscita da TMZ https://t.co/QCZj5znh5o — La7 (@La7tv) April 26, 2024

“Sono siti americani, questa cosa viene molto rimpallata dall’America, sono gli americani che da alcuni giorni stanno battendo su questa vicenda – ha detto ancora Antonio Caprarica -. L’ultima volta che il Re si è fatto vedere in pubblico è stato il giorno di San Giorgio, per una messa in onore della madre regina Elisabetta che come sapete era nata il 21 aprile, e le sue condizioni sembravano abbastanza decenti. Questo, per carità, non vuol dire che stia bene o male, ma sono elucubrazioni. E i piani per il funerale sono pronti da anni”.