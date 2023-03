“L’hanno ucciso”. Floriana Secondi choc, il dramma in famiglia: “Un padre di 4 figli”

Floriana Secondi attacca l’assassino del cugino. L’ex concorrente del Grande Fratello, vincitrice della terza edizione del reality, sta vivendo un grandissimo dolore. Venerdì 10 marzo lo chef Manuel Costa, il cui vero nome è Emanuele Costanza, è stato ucciso con due colpi di pistola alla testa e ritrovato cadavere all’interno di una macchina. Ebbene quell’uomo era cugino proprio di Floriana Secondi che in queste ore ha alzato la voce dopo la tragedia.

Sul caso sono emersi dei dettagli che potrebbero spiegare il movente dell’assassino. In ballo ci sarebbe stata la gestione di un locale, il Metropolis di via Gaetano Sommeiller nel quartiere roman Esquilino. A quanto pare Costa ha inviato un messaggio ad un amico in cui spiega: “Noi ci eravamo messi d’accordo che a maggio mi avrebbe dato 100 mila euro. Ma mo’ sti 100 mila euro non me li da finché non lo metto in condizioni di aprirlo. Io gli ho detto non è che dipende da me, dipende da te”. Lo chef è stato poi ucciso da Fabio Giaccio, 43enne di Napoli che col fratello avrebbe dovuto prendere in affitto il locale.

Leggi anche: “Ucciso come un animale”. Lutto nella cucina italiana. Il famoso chef, amico dei vip, freddato fuori dal ristorante





Floriana Secondi si scaglia contro l’assassino del cugino

L’assassino di Manuel Costa si è costituito alla polizia dopo aver confessato l’omicidio. In queste ore Floriana Secondi si è scagliata contro di lui su Instagram: “Togliere la vita a mio cugino padre di 4 figli. Sei un essere spregevole: sparare in testa a freddo. Che Dio ti renda le tue azioni, ci sarà una giustizia terrena ma anche divina”.

In un altro post scrive ancora: “Cuginetto mio … la verità si verrà a sapere presto!!! Tutte le caz*ate che scrivono in questa fase… Non riuscirai di certo a stare in pace: tu te la meritavi e meriti ben altro. Arriverà il tempo della verità, anche se la nostra più grande tristezza sarà di averti perso per sempre, stroncato così giovane, così bello, pieno di sogni e voglia di migliorarti sempre. Quel bastardo ti ha negato di veder crescere i tuoi tanto amati figli. Altro che droga e debiti: cercate di avere un po’ di rispetto!!!”.

Floriana Secondi, distrutta dal dolore, fa sapere: “Conosco chi ha ucciso Emanuele e ora deve pagare per quello che ha fatto. Non ha solo ucciso un ragazzo che era riuscito a cambiare vita. Ma ha tolto un papà ai suoi quattro figli”. E ancora sul cugino: “Come me, aveva avuto un passato turbolento e stava cercando di voltare pagina con tutto. Ci stava anche riuscendo perché aveva davvero molti talenti. A questo, si aggiungeva una grande voglia di vivere. Ecco perché aveva anche tanto successo con le donne. Il suo assassino, perché solo così posso chiamare quell’uomo, era invidioso. Ora ci aspettiamo solo che la giustizia faccia il suo corso e che emerga tutta la verità”.

“Mamma e nonna prostitute”. Floriana Secondi choc: “Cosa mi hanno costretta a fare”