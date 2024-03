Ancora una clamorosa notizia per Antonella Clerici, dopo la fine della puntata di The Voice Senior, andata in onda venerdì primo marzo. Anche la stessa conduttrice televisiva ha voluto condividere questa informazione sui social, facendo esplodere tutti di gioia. Un grande riconoscimento per lei, che già la settimana scorsa si era portata a casa qualcosa di estremamente importante.

E ora si è riconfermata alla grandissima per la gioia sua e di tutto l’ambiente Rai. Antonella Clerici è grande protagonista del venerdì sera con The Voice Senior, infatti anche in questo appuntamento i telespettatori hanno seguito tutto con grande passione e concentrazione per ammirare gli artisti che si sono esibiti. Ma andiamo a vedere cosa è successo dopo.

Antonella Clerici, splendida notizia dopo The Voice Senior

Non c’è stata davvero partita tra Antonella Clerici e The Voice Senior rispetto alla concorrenza di Mediaset. Ancora una volta gli ascolti tv hanno premiato alla grande la presentatrice di Rai1, che ha totalizzato un risultato che è forse andato anche al di là di ogni prospettiva positiva. Ma vediamo insieme che tipo di numeri ha registrato il programma musicale.

The Voice Senior ha conquistato 3 milioni e 739mila telespettatori incollati davanti al piccolo schermo, con share del 23,2%. Ha provato a reggere il confronto, ma si è arresa Terra Amara su Canale 5, che non è andata oltre i 2 milioni e 978mila telespettatori (share del 16,4%). Dunque, Antonella è diventata nuovamente la star del venerdì sera. Un successo inarrestabile.

Non a caso il giornalista Giuseppe Candela ha esclamato, senza giri di parole, che “non c’è sfida tra The Voice Senior e Terra Amara. Continua il successo di Antonella Clerici”. E che successo.