Il Grande Fratello è finito da un pezzo e per la cronaca sono anche già iniziati i casting per la prossima edizione ma i protagonisti dell’ultimo reality sono ancora seguitissimi. Come sappiamo sono nate diverse coppie tra gli inquilini della casa ma una si è appena rotta: quella formata da Anita Olivieri e Alessio Falsone. I due ex gieffini avevano iniziato una frequentazione all’interno poco tempo prima l’eliminazione di lei, che nel frattempo aveva chiuso col fidanzato Edoardo.

E usciti dalla casa tutto sembrava procedere bene, fino alla Storia Instagram che Anita Olivieri ha pubblicato poco fa rendendo così pubblica la fine della storia d’amore con Alessio Falsone. “Abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi”, ha scritto.

Leggi anche: “Perché tra noi è finita”. Anita Olivieri e Alessio Falsone, l’annuncio della coppia del Grande Fratello





Massimiliano Varrese, che gaffe con Anita Olivieri

“Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta, ma vi chiediamo di rispettare la nostra privacy”, la conclusione.

Ovvio che la notizia di questa rottura ha fatto subito il giro di social e siti, ma il tempismo non ha per niente giocato a favore di Massimiliano Varrese, che con entrambi gli ormai ex fidanzati ha vissuto l’ultima parte del suo Grande Fratello. L’attore si è infatti subito prodigato per fare gli auguri di compleanno alla ex coinquilina ma ha fatto una gaffe.

Allo scattare della mezzanotte Anita Olivieri ha festeggiato il suo compleanno con le persone care e pubblicato sul suo profilo Instagram una foto. Tra i tanti commenti di auguri piovuti sotto anche quelli di Varrese: “L’amore ti fa bene! Auguri piccola dolce canaglia. tvb”. Niente di strano in questo messaggio, se non fosse che poche ore dopo dalla pubblicazione del post e degli auguri sia arrivata la notizia che la festeggiata è tornata single.