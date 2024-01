Ha appena iniziato il suo viaggio ma L’Eredità ha già mostrato tutto il suo valore, il programma in onda su Rai 1 sta macinando record negli ascolti per la gioia dell’azienda quanto di Marco Liorni, alla guida dello show dopo le polemiche (ed il ballottaggio) con Pino Insegno. Per dare un esempio della forza del programma basta dare uno sguardo un ai dati auditel di ieri, mercoledì 11 gennaio, L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.327.000 spettatori pari al 20.2%.

Mentre L’Eredità è visto da 4.383.000 spettatori pari al 22.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.420.000 spettatori (15.6%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.299.000 spettatori (17.8%). Eppure ieri qualcosa ai telespettatori non è andato bene. Alla ghigliottina è arrivato Daniele con un montepremi di 40mila euro.





L’Eredità, critiche alla produzione dopo la puntata di ieri

Le parole erano: Secco, Carte, Luce, Barca e Scienza. La risposta corretta era “Pozzo”, ma il concorrente non è riuscita ad indovinarla. Tutto tranquillo in studio ma non sui social dove i commenti si sono sprecati. “Avranno messo come autori quelli di Reazione a catena. Si vede dalle associazioni di parole”, spiega un’utente. E ancora un altro “Però nella Ghigliottina le due parole fra cui scegliere non dovrebbero associarsi entrambe con la soluzione”.

“L’ultima era storia o scienza ed esiste anche il modo di dire ‘essere un pozzo di storia’, usato sia per persone che per luoghi. Ma chi cavolo avete messo come autore? Vi rendete conto che se nessuno indovina un problema ci sarà. Fatelo curare da un bravo medico. Altro flop della Rai”. “Non è equo, si poteva lasciare il vecchio gioco finale”, “Continuo a dire che questo gioco è iniquo, comunque bravi entrambi”.

Daniele torna domani sera a #LEredità pic.twitter.com/tToKknW3D0 — Camilla Caniglia🩰🎼🦋🎭 (@CamillaItalia19) January 10, 2024

L’altro è il bel Nicolò, arrivato ad un passo dalla ghigliottina: “Proprio un bel vedere, peccato non ne abbia presa una al gioco finale”. E c’è chi gli lancia un suggerimento che sa tanto di avvertimento: “Caro Nicolò; cerca di non fare due errori al Tris domani, altrimenti rischi che Daniele ti restituisca il favore”.