Le anticipazioni del Grande Fratello dicono che Massimiliano Varrese sarà ancora una volta grande protagonista della nuova puntata. L’8 gennaio 2024 infatti Alfonso Signorini tornerà a collegarsi in diretta con la Casa e il pubblico non aspetta altro, vista anche l’uscita e il presunto ritorno di Beatrice Luzzi. Tornando all’attore, verrà sicuramente affrontato l’argomento ritorno di fiamma con Monia La Ferrera. I due sono infatti sempre più vicini ed è anche scattato un bacio a fior di labbra in confessionale.

Ma è anche scattata la gelosia di Massimiliano Varrese, che come mostra il video che trovate più sotto ha avuto un duro sfogo con Letizia Petris. All’amica ha espresso tutto il suo disappunto per l’atteggiamento di Vittorio Menozzi. Con Monia, appunto. Nel dettaglio, si è infuriato nel vedere il coinquilino intento a fissare la sua ex e forse non più ex compagna Monia mentre era in intimo, per cambiarsi.

GF, Varrese geloso e furioso: “Lei con gli slip e Vittorio…”

È “una questione di rispetto” per Massimiliano Varrese, che ha anche sottolineato come lui, quando vede che una donna si trova in slip e reggiseno, sia solito voltarsi dall’altra parte. Vedere che, invece, Vittorio fosse così insistente con lo sguardo verso Monia l’ha fatto sbottare. Ma non con il diretto interessato perché ancora “troppo nervoso”.

Non vuole rischiare un litigio troppo acceso, ha aggiunto parlando con Letizia, ma non appena si sarà calmato andrà sicuramente a dirgli cosa pensa di quell’atteggiamento. E mentre la sua coinquilina è sembrata assolutamente schierata dalla sua parte e il pubblico del Grande Fratello ricondivideva la clip ecco che i più attenti si sono ricordati di un’altra scena.

Il problema del #grandefratello è non riconoscere che c'è un atteggiamento patologico in Max che non si placa con una strigliata. È DISTURBANTE vederlo prendere di mira, vessare, intimidire e manipolare.



LO AVEVATE AVVISATO, #fuoriVarrese #luzzers #vittuzzi #vittoriners pic.twitter.com/fQmu6RH26a — Ydis (@Petali_Stelle) January 8, 2024

Scena che risale a qualche settimana fa e che vede ancora Massimiliano Varrese protagonista. Ma che contraddice quanto detto a Letizia di Vittorio: nella clip si vede palesemente l’attore insieme a Giuseppe Garibaldi ironizzare su alcune coinquiline che si stavano cambiando nel bagno della Casa. Battutine su battutine, altro che girarsi dall’altra parte fanno notare in tanti. Ed è di nuovo richiesta di squalifica.