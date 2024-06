Usciti insieme nell’ultima puntata di Uomini e Donne e già si parla di matrimonio e figli. La coppia, che è nata da pochissimo tempo, sta facendo parlare di sé più delle altre in queste ore. Tutta ‘colpa’ del box di domande aperto dalla dama su Instagram per rispondere ad alcune curiosità dai suoi fan. E a generare particolare sgomento sono state, appunto, quelle riferite a un imminente matrimonio con il cavaliere.

Non uno ma diversi utenti, infatti, hanno chiesto alla ex protagonista di UeD quando si sarebbe sposata con l’uomo incontrato in trasmissione. E lei, anziché sviare l’argomento o, comunque, ammettere che sia troppo presto anche solo per parlarne, ha dato una risposta spiazzante. Cioè che al momento non ha ancora ricevuto la proposta ufficiale.

“Matrimonio e un figlio”: il pubblico di UeD impazzito per la nuova coppia

Scherzava? Fatto sta che il pubblico ha interpretato le parole di Asmaa come un modo per rivelare come, in realtà, lei e Cristiano abbiano già affrontato la questione e sarebbero propensi a compiere questo passo importante. Un altro, poi, ha chiesto alla coppia UeD come faccia a stare sempre insieme senza stancarsi mai.

Hanno risposto entrambi, segno di quanto siano innamorati e presi l’uno dall’altra. Cristiano, per esempio, ha detto che sia impossibile stancarsi di fare una cosa che piace tanto e che fa stare bene. Appurato che il loro rapporto proceda a vele spiegate fuori dallo studio e lontano dalle telecamere, c’è chi si dice convinto che lei sia già incinta.

In questo caso però Asmaa ha sdrammatizzato rispondendo come, in realtà, potrebbe essere incinta a causa di alcuni cibi fritti che sta mangiando ultimamente e di cui non riesce a farne a meno. Ma tutto sommato, considerando l’affiatamento che c’è, un’ipotetica gravidanza non sembrerebbe da escludere. Ricordiamo che lei ha un figlio avuto da una precedente relazione e l’ex cavaliere si è detto propenso alle gioie della paternità che invece non ha ancora provato.