Belen Rodriguez si concentra sul lavoro. Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, l’hair stylist da cui ha avuto la figlia Luna Marì, e le voci di un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, la showgirl argentina pensa alla conduzione de Le Iene. Mediaset l’ha scelta e affianca Teo Mammucari alla conduzione del programma di Italia 1. Una scelta importante quella del Biscione che – secondo i bene informati – inizialmente aveva pensato di riproporre Alessia Marcuzzi.

“Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia e guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa, ho sempre desiderato essere una di loro – ha detto Belen in puntata -. Perché essere una Iena significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo. Questa trasmissione prova a cambiare le cose. Ti fa riflettere, inca**are, ma anche divertire”.

Nel frattempo ha fatto discutere una presunta frase sessista rivolta da Teo Mammucari a Belen Rodriguez. Ha consegnato un cartoncino alla showgirl con il volto della persona di cui si doveva parlare: “Con questa persona c’è stato qualcosa?”. Belen a quel punto ha commentato: “Sì, però ragazzi… così sembro veramente una… cioè”. Il conduttore ha fatto una battuta: “Non ‘sembri’… stiamo parlando di te…” ha aggiunto Mammucari.





In un primo momento si è pensato a una battuta di pessimo gusto da parte del conduttore. In realtà Le Iene hanno fatto chiarezza sull’accaduto, isolando l’audio di Teo Mammucari e mostrando in un video come sono andate le cose e scagionando di fatto il conduttore: “No sembri, stai raccontando cioè…stiamo parlando di te”, per poi ridere. Il filmato è stato mostrato una seconda volta ed è stato addirittura isolato. Questo perché i più erano certi di una battuta sessista da parte di Teo Mammucari, ma così non è.

Durante la prima puntata de Le Iene, Belen Rodriguez è stata criticata per il look esagerato, per alcuni troppo provocante, la frangetta, i ritocchini alle labbra e il trucco eccessivo. Proprio sotto l’ulitmo post su Instagram una follower l’ha invitata a truccarsi di meno: “Senza trucco sei bellissima, risplende ancora di più la tua dolcezza”, scrive una fan. Pronta la risposta della showgirl che scrive: “Prometto che nella prossima puntata de Le Iene mi trucco di meno!”.