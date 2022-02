Prima puntata delle Iene con la nuova coppia. Belen Rodriguez e Teo Mammuccari hanno preso il timone del programma di Italia1 nella serata di ieri. Un appuntamento speciale che ha visto la presenza anche dei due giovani comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ma c’era pure un’altra sorpresa, ovvero la presenza del noto imprenditore, cantante e chef Joe Bastianich nei panni di nuova Iena.

Come sapranno gli appassionati della trasmissione oltre ai servizi che puntano a smascherare truffatori e provocare non di rado degli scandali durante il programma c’è uno spazio chiamato “Passaparolaccia”. Si tratta di domande e risposte ‘cattivelle’ alle quali il malcapitato di turno non può sottrarsi. E stavolta la protagonista è stata Belen Rodriguez. Diversi i personaggi sui quali la showgirl e conduttrice ha dovuto rilasciare delle dichiarazioni.

Da Emma Marrone a Stefano De Martino, da Selvaggia Lucarelli a Andrea Iannone, passando per Fabrizio Corona, Antonino Spinalbese e Marco Borriello. In realtà l’associazione tra dichiarazione e personaggio non si vede, cioè Belen è invitata a dire la sua sulla persona senza però che il nome di questa sia svelata. Teo le passa un cartoncino con il volto del vip e la showgirl risponde alle domande suo conto. La sorpresa è arrivata quando la modella ha parlato di Alessia Marcuzzi.





“Da quanto tempo conosci questa persona?” chiede Teo Mammuccari e Belen Rodriguez risponde “10 anni”. Poi cominciano i ‘probemi’: “Le vuoi bene?”. “No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto. Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente”.

Ad Alessia Marcuzzi Belen Rodriguez invia pure alcuni complimenti: “Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Professionalmente è molto brava”. Poi, però, aggiunge: “Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Ehm, non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante“. Che dire? Ve lo aspettavate? Intanto i primi commenti sul profilo ufficiale de le nuove Iene” non sono così positivi: “Io non ho guardato la trasmissione… Cambiate conduttori” “Non siete più le iene di una volta…..sembrate più “scherzi a parte”…..e non mi piace 👎”. “Ciao Ciao 👋🏻👋🏻👋🏻Iene…ci vediamo quando cambierete conduttori…”. Insomma per Teo e Belen, che ha sostituito proprio la Marcuzzi, la strada sembra tutta in salita…