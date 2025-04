Colpaccio in arrivo per Zeudi, che grazie alla spinta data dall’esperienza del Grande Fratello è pronta per immergersi in un’altra avventura. Infatti, è già stata chiamata da un importante programma tv, pronto a darle un ruolo da protagonista. L’indiscrezione sta facendo il giro della rete e le sue fan sono già in delirio.

Le sue sostenitrici sarebbero felicissime di sostenere Zeudi anche in questo programma tv, con la speranza che possa sopravanzare tutti. A dare la notizia in anteprima è stato Amedeo Venza, che ha scritto tutto attraverso un’Instagram story pubblicata nella giornata di giovedì 17 aprile.

Zeudi, dopo il Grande Fratello va verso un nuovo programma tv

Dopo aver partecipato al Grande Fratello ed aver raggiunto la finale del reality show di Alfonso Signorini, Zeudi sta cercando di farsi strada. Ha prima fatto pace con Shaila, con la quale c’erano stati dissidi nella casa più spiata d’Italia, e ora avrebbe preso contatti con un programma tv della Rai.

L’influencer Venza ha quindi annunciato ai suoi follower: “Avete nostalgia di Zeudi? Presto potrete rivederla a Tale e quale show. In corso una trattativa serratissima! Non chiedetele nulla perché non potrà dire niente! Al massimo smentirà, ma la realtà è questa, è vicina ad un accordo!”.

Ufficialità non ce ne dovrebbe essere a breve, ma Zeudi sarebbe veramentr ad un passo dalla firma del contratto con Tale e quale show, condotto ovviamente sempre da Carlo Conti.