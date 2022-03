Laura Comaschi è una delle pupe della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, il programma in onda su Italia Uno con la conduzione di Barbara D’Urso, che ha preso il posto del comico Andrea Pucci, con giudici Soleil Sorge (reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 6), Antonella Elia e il parrucchiere delle vip Federico Fashion Style.

Carmelita è tornata in prima serata con una nuova edizione del programma portando alcune novità. In gara infatti, oltre a concorrenti non conosciuti, ci sono anche nomi vip, che si dividono tra Pupe e Secchioni, come Francesco Chiofalo, Asia Valente, Flavia Vento, Aristide Malnati e l’ex campione di Caduta Libera Nicolo Scalfi e tanti altri. Anche quest’anno i due mondi, così diversi, si intrecciano tra saperi, cultura e momenti di grande divertimento e svago.





Laura Comaschi, chi è: età, altezza, peso, lavoro, pupa e secchione

Le pupe scelte da Barbara D’Urso per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show sono Asia Valente, Emy Buono, Flavia Vento (che ha abbandonato il reality e al suo posto è entrata Elena Morali), Maria Laura De Vitis, Mila Suarez, Nicole Di Mario, Vera Miales e Laura Comaschi.

La pupa ‘fotonica’, così si fa chiamare Laura Comaschi, è in coppia con Orlando Puoti, classe 179, assistente amministrativo scolastico con ben quattro diplomi, due lauree e un master. La Pupa e il Secchione è il primo programma a cui Laura Comaschi partecipa e nella sua clip di presentazione del programma aveva detto di non essere molto preparata per quanto riguarda lo studio. Ha studiato ragioneria, ma non si sente troppo portata per la vita da ufficio. Le piace divertirsi e conoscere persone nuove ed è single.

Si è definita una “esplosiva”, anzi, “fotonica“ e all’interno del programma si è fatta notare per il suo carattere frizzante. Laura Comaschi lavora nell’azienda di famiglia, ama lo shopping, la cioccolata e la palestra. È nata a ottobre del 1998 a Pavia, è del segno della Bilancia, è alta 1,80 centimetri per un peso di circa 68 chili.