È finita anche la terza stagione de L’amica geniale, la serie tv targata HBO in onda su Rai1. L’ottava ed ultima puntata è andata in onda domenica 27 febbraio e ha lasciato il pubblico interdetto. In tanti hanno notato il cambio di regia che è passato da Costanzo a Lucchetti. E non tutti hanno apprezzato la rivoluzione narrativa di quest’ultimo. In ogni caso, la terza stagione anche è stata un successo in termini di share e coinvolgimento. Ma c’è una scena, l’ultima, all’ultimo secondo, che ha lasciato tutti senza parole. In pratica è stato il passaggio del testimone in cui Gaia Girace, l’attrice che interpreta Elena Greco, si guarda allo specchio e vede la lei del futuro.

E alla fine, si scopre anche chi sarà la Lenù della quarta e ultima stagione de L’amica Geniale. Al posto della Girace arriva Alba Rohrwacher: sarà lei a prendere le redini della serie. È lei tra l’altro che dà la voce alla sua versione adulta, come narratrice, fin dalla prima stagione. Una scelta coerente, in fondo, con lo stile narrativo che c’è stato finora. Ma la bella notizia è proprio questa: la quarta stagione ci sarà sicuramente. Il quarto ed ultimo libro della catena di Elena Ferrante, verrà riproposto sotto forma di serie tv. Quando?

Nessuno lo sa con certezza: è molto probabile che passeranno due anni, proprio come tra la prima e la seconda stagione de L’amica geniale. L’ultima scena della terza stagione ci fa però capire che forse qualcosina è già stata girata, anche se l’inizio ufficiale delle riprese è atteso per questo autunno mentre la messa in onda è prevista per il 2024.





Senza fare spoiler, la quarta stagione de L’amica geniale parla dell’amicizia di Lenù e Lila, dagli anni Ottanta fino ad oggi. È tratto dal libro di Elena Ferrante Storia della bambina perduta: la cosa positiva è che le due tornano ad essere molto più vicine rispetto alla terza stagione e grande protagonista sarà Nino Sarratore.

Come abbiamo visto nelle ultime due puntate della terza, si accorge finalmente di Lenù, che ama l’intellettuale fin da bambina. A questo punto Elena molla il marito Pietro e torna a vivere a Napoli con le figlie per stare più vicina a Sarratore. E poi… forse è il caso che ci fermiamo per non dire troppo. Ma i colpi di scena ci saranno e saranno strazianti ne L’amica geniale 4 – Storia della bambina perdura.