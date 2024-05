Guillermo Mariotto scatenato a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo. La conduttrice ha avuto il suo bel da fare nel fermare l’esuberanza del giudice di Ballando che si è spinto anche oltre i limiti suscitando i commenti della rete. “Guillermo Mariotto è fuori controllo! Fermatelo”, si legge sui social. Per Caterina Balivo non è un momento facile. Nei giorni scorsi si è riaccesa la polemica con Milo Infante. Già nei mesi scorsi c’era stato un acceso diverbio tra i due.

>>“Sì, sta succedendo”. Bebè vip in arrivo, il gossip aveva ragione: il volto della tv e la famosa compagna aspettano il primo figlio

“Ho scritto al direttore Corsini e Coletta dicendo che questa cosa non si è mai vista ed è sbagliata, ma se le cose sono cambiate basta che me lo dicano. Nel nuovo corso de La Volta Buona ci si occupa di cronaca nera, cosa che non è scritta nella scheda del programma”, aveva dichiarato Infante a Fanpage.it. Il 27 maggio, si era verificata la stessa situazione.





La volta buona, Mariotto show da Caterina Balivo

Sia Balivo che ore 14 hanno aperto con l’omicidio Giulia Tramontano, una scelta che di fatto sovrappone i due programmi. La lite, per ora, è rimasta sotto la cenere e nelle ore scorse, nello studio di La Volta Buona, è tornata la leggerezza. Cosa è successo? Rosanna Lambertucci e Guillermo Mariotto sono stati invitati a La Volta Buona per parlare di matrimoni.

Il giudice di Ballando con le stelle ha rubato la scena. Nel momento in cui Caterina Balivo ha iniziato a chiedere a Rosanna come fossero andato il matrimonio con Mario, Guillermo è intervenuto. Caterina, da parte sua, ha tentato di frenare l’esuberanza di Mariotto con una serie di occhiatacce ma è servito a molto poco.

Parlando di matrimoni vip che finiscono ha poi detto: “il divorzio ha reso la cosa più facile”. Parole davanti alle quali Caterina si è dovuta arrendere. Tantissimi i commenti piovuti. “Qualcuno fermi Mariotto!”. E ancora: “Ma che si preso da bere? Perché lo voglio anch’io”. “Certo che Mariotto che ruba la parola alla Balivo è proprio una cosa roba folle”, e smile a seguire.