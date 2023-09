Alberto Matano e La Vita in Diretta, la notizia dell’ultima ora. Proprio oggi, lunedì 18 settembre, c’è una novità che riguarda il seguito programma pomeridiano di Rai1. Come molti sanno da quest’anno i vertici della tv pubblica hanno deciso di dare vita ad un esperimento e lanciare la trasmissione anche di sabato. Così facendo, però, il conduttore se la deve vedere con un competitor fortissimo, cioè Verissimo di Silvia Toffanin. E la prima sfida non è andata bene.

Sabato scorso è andata in scena la prima sfida tra La Vita in Diretta e Verissimo. Ebbene il programma di Alberto Matano è stato letteralmente doppiato da quello di Canale 5. Il primo ha infatti raggiunto 1 milione e 262mila spettatori (13,8%), mentre Verissimo ha totalizzato 2 milioni e 48mila spettatori nella prima parte (23,2% di share). Adesso, però, arriva una notizia inattesa proprio sulla puntata odierna del programma di Rai1.

Alberto Matano e La Vita in Diretta, salta la puntata di oggi

Dopo appena una settimana dall’avvio La Vita in Diretta e Alberto Matano si prendono già una pausa. Infatti il programma oggi non andrà in onda, al suo posto ci sarà uno speciale dedicato all’inaugurazione dell’anno scolastico. Per l’occasione sarà presente anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che saluterà gli studenti augurando loro un buon anno scolastico.

La cerimonia sarà trasmessa da Rai 1 subito dopo la nuova puntata della soap opera amata dal pubblico, cioè “Il Paradiso delle Signore“. L’evento sarà trasmesso in diretta da Forlì, tra gli ospiti ci saranno anche i The Kolors. E chissà cosa ne penserà Myrta Merlino che con il suo “Pomeriggio Cinque” è andata incontro ad una serie di difficoltà forse inattese dopo il buon avvio.

Proprio al ritorno de “La Vita in Diretta” è infatti stato associato il crollo degli ascolti del programma di Myrta Merino. Dopo l’inizio con 1.633.000 spettatori e 21.37% di share oggi gli spettatori oscillano tra 1.200.000 e i 1.100.000. A questo punto Mediaset potrebbe correre ai ripari pensando a qualche modifica “specie nella seconda parte”. Intanto, però, oggi Myrta potrebbe tirare un sospiro di sollievo visto che La Vita in Diretta non andrà in onda.

