“Male, molto male…”. Alberto Matano, la scoperta choc questa mattina: cosa è successo

Alberto Matano, brutta batosta che nessuno si aspettava. La Rai ha deciso di puntare forte sul popolare conduttore alla guida de “La Vita in Diretta“. Lo show pomeridiano di Rai 1 ha macinato negli ultimi anni record su record conquistando un’importante fetta di pubblico. Più volte il programma del day time di Rai 1 ha superato il 21% di share battendo sempre la concorrenza. Ma da quest’anno c’è una novità.

Si tratta più che altro di un esperimento. Eccezionalmente per quattro puntate, dal 16 settembre al 7 ottobre, “La Vita in Diretta” andrà in onda anche di sabato. In questo modo si scontra con Silvia Toffanin e il suo “Verissimo” che va sempre forte. Dal 14 ottobre su Rai 1 torna Marco Liorni con “ItaliaSì”. Andiamo adesso a vedere come è andato il primo scontro, inedito, tra Alberto Matano e Silvia Toffanin…

Leggi anche: “Ho bisogno di un dottore”. Mara Venier, nuovi guai di salute: incidente domestico





Alberto Matano non se l’aspettava: la sfida persa – male – con Verissimo

In realtà la vera sfida Alberto Matano ce l’ha con Myrta Merlino e “Pomeriggio 5” e da quel punto di vista le cose stanno andando benone in casa Rai. Ma questo sabato 16 settembre il conduttore se l’è vista anche con Silvia Toffanin e il verdetto è stato impietoso. Buone notizie, invece, per la coppia composta da Elisa Isoardi e Monica Caradonna che con “Linea Verde Life” hanno ottenuto il 17,7% di share.

Andando ad analizzare invece la sfida tra “La Vita in Diretta” di Alberto Matano e “Verissimo” di Silvia Toffanin si scopre che il programma di Rai1 è stato letteralmente doppiato. Nella prima parte, infatti, La Vita in Diretta ha intrattenuto 979mila spettatori (11,1% di share). È andata meglio nella seconda parte con 1 milione e 262mila spettatori (13,8%). Ma è niente in confronto ai risultati di Verissimo.

Nei due spezzoni il programma di Silvia Toffanin è andato, come sempre, fortissimo: ben 2 milioni e 48mila gli spettatori nella prima parte (23,2% di share). Mentre nella seconda parte gli spettatori sono stati 1 milione e 679mila (18,7%). Numeri che non sono paragonabili con il programma di Rai1. E c’è da chiedersi, a questo punto, se l’esperimento continuerà oppure se la Rai correrà ai ripari.

“Avete visto cosa hanno fatto?”. La vita in diretta, che errore imperdonabile: ‘choc’ per Matano e pubblico