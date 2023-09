Successo qualcosa di clamoroso a La vita in diretta di Alberto Matano nella puntata di venerdì 15 settembre. Il conduttore ha lanciato un servizio su uno degli attori più famosi a livello internazionale, che ha fatto tappa in Italia e soprattutto nella capitale. Ma improvvisamente i telespettatori si sono resi conto di un errore quasi imperdonabile, che ha fatto sicuramente ridere moltissime persone ma che avrà fatto imbestialire i piani alti della Rai.

Bisognava fare probabilmente più attenzione, ma la regia de La vita in diretta ha sbagliato e Alberto Matano sarà rimasto incredulo. Poi hanno subito fatto la dovuta rettifica, sperando forse che il pubblico potesse non accorgersi di quanto successo, invece il video è stato registrato e caricato online, in particolare sul social network X (ex Twitter). Andiamo a vedere insieme dunque cosa è successo nelle scorse ore.

Leggi anche: “Allora io me ne vado”. La vita in diretta, Paola Barale si alza dopo la domanda di Matano





La vita in diretta di Alberto Matano, che gaffe dalla regia

La vita in diretta ha deciso di dedicare un servizio alla presenza a Roma di Sylvester Stallone e ad occuparsi della vicenda è stata l’inviata di Alberto Matano, Raffaella Longobardi. Non ha colpe nemmeno la giornalista, infatti lei è stata impeccabile nel suo lavoro e ha condotto in porto senza problemi il suo momento professionale. Ma è apparsa una scritta che ha praticamente rovinato tutto e che ha fatto scatenare il caos totale.

La scritta prevista doveva essere: “Sylvester Stallone in Italia, bagno di folla a Roma“, invece è stata inserita questa: “Sylvester Stallone in Italia, bagno di fallo a Roma”. E tutti hanno subito notato quella disattenzione pazzesca, che tra l’altro ha aperto la strada a delle interpretazioni ambigue. Dato che quella parola richiama anche l’organo genitale maschile. Poi è stata prima tolta dalla visuale la scritta e successivamente è arrivata la correzione definitiva.

Sylvester Stallone, dopo aver ottenuto la cittadinanza onoraria da Gioia del Colle (Bari) per le sue origini italiane, ha deciso di godersi l’Italia fino in fondo e ha raggiunto Roma. Il 77enne ha fatto anche shopping con la famiglia e, quando la gente lo ha riconosciuto per strada, è stato il delirio.