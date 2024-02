La Sad è la band emo trap e pop punk che nel 2024 è stata chiamata da Amadeus per partecipare alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo 2024. Gruppo giovanissimo, è formato da Theø (con i capelli verdi) alla voce e alla chitarra, il cui nome vero è Matteo Botticini, Plant, pseudonimo di Francesco Emanuele Clemente, noto per i suoi capelli blu ed Enrico Fonte, alla voce, in arte Fiks, riconoscibile per la sua lunga cresta rosa.

La Sad ha debuttato nell’estate del 2020 con il singolo Summersad e due anni più tardi ha pubblicato il primo album intitolato Sto nella Sad, uscito il 14 gennaio 2022. Poi è seguita la versione Sto nella sad deluxe con l’aggiunta di sei inediti. Tra il 2020 e il 2023 hanno pubblicato undici singoli, alcuni dei quali hanno visto la collaborazione di artisti come in Wale Rmx nel 2022 con dARI – celebre per il tormentone estivo 2009, Cercasi AAAmore – e nel 2023 con il rapper Naska in Summersad 4 e con il collettivo musicale Bnkr44 nel brano Memoria.





Chi sono i La Sad: nomi cantanti, anni, altezza, peso, perché si chiamano così, polemica Codacons, Sanremo 2024

Grazie al singolo Toxic, presentato per la prima volta in tv il 19 gennaio 2023 durante un’ospitata nella trasmissione condotta da Alessandro Cattelan, Stasera c’è Cattelan su Rai 2, i componenti della band La Sad si sono aggiudicati il loro primo disco d’oro certificato dalla FIMI. In un’intervista ai microfoni di Catteland, i membri di La Sad hanno rivelato il motivo dietro la scelta del nome della band. Hanno preso spunto dal background depressivi da cui provengono e dal bisogno di trasformare il dolore in una risorsa, in questo caso la creazione di musica.

