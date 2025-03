Isola dei Famosi 2025, manca sempre meno all’inizio della nuova edizione e le prime certezze iniziano ad arrivare. Dopo l’era di Ilary Blasi e la breve parentesi con Vladimir Luxuria sarà Veronica Gentili la padrona di casa. La pagina Instagram del reality show di Canale 5 ha infatti pubblicato il primo comunicato ufficiale dedicato proprio alla conduttrice. E parlato però di un generico “a maggio”.

Non c’è quindi ancora una data d’inizio certa ma fonti del sito Fanpage hanno svelato che domenica 4 maggio i concorrenti inizierebbero il viaggio verso l’Honduras e mercoledì 7 comincerebbe il programma su Canale 5. Sui nomi degli opinionisti ancora nessuna certezza, ma a quanto pare dopo Alvin il nuovo inviato dall’Honduras sarà Pierpaolo Pretelli.

Isola dei Famosi 2025, “i vip contattati come naufraghi”

Anche sul cast non c’è alcuna notizia ufficiale e anzi vige il massimo riserbo ma proprio in queste ore sempre il noto campano rende noti alcuni nomi di papabili naufraghi. Delia Duran, per esempio. La moglie di Alex Belli ed ex concorrente del Grande Fratello circa due settimane fa avrebbe fatto il provino e sarebbe piaciuta molto alla produzione.

La fonte sentita dal sito spiega che ci sarebbe “molto interesse nei suoi confronti”. La modella non avrebbe però ancora firmato il contratto così come nessuno degli altri concorrenti per questioni burocratiche. Ma gli autori starebbero cercando di inserire nel cast anche alcuni nomi forti e tra questi spicca quello di Maria Luisa Jacobelli.

Proprio la giornalista che mesi fa ha dominato le pagine di gossip per le voci sulla presunta liaison con Francesco Totti. Liason mai confermata, ma l’autunno scorso non si parlava d’altro che di questo. La sua partecipazione, però, rischierebbe di coinvolgere anche se in modo indiretto Ilary Blasi, che per anni ha condotto il reality di Canale 5. Per questo motivo, nonostante il suo provino sia andato bene, la produzione ci starebbe “ancora pensando”.