In vista della semifinale del Grande Fratello, in onda nella serata del 24 marzo, ci saranno due momenti decisivi per Helena e Chiara. L’anticipazione sulle due concorrenti sta facendo fremere il pubblico, che non vede l’ora di vedere qualcosa che certamente provocherà grandi emozioni.

I telespettatori del Grande Fratello scopriranno chi uscirà tra Helena, Chiara e Giglio, ma in particolare le prime due gieffine potranno prima vivere esperienze indimenticabili e che potrebbero dare loro uno slancio. Vediamo insieme cosa dovrebbe succedere tra pochissime ore su Canale 5.

Grande Fratello, momento importante per Helena e Chiara: cosa succederà in semifinale

A parlare di Helena e Chiara è stato il sito Angolo delle Notizie, che ha preannunciato eventi intensi per le due gieffine. Potranno quindi commuoversi e allo stesso tempo essere più che felici, visto che riceveranno due sorprese straordinarie organizzate da Alfonso Signorini e dalla produzione del Grande Fratello.

Angolo delle Notizie ha innanzitutto scritto che la sorpresa per Helena sarà una bellissima visita di una persona alla quale lei vuole molto bene. Ma non è stato specificato chi si paleserà davanti alla brasiliana. Invece Chiara avrà l’occasione di abbracciare il suo fidanzato Alfonso D’Apice, eliminato da diverso tempo.

Chissà se entrambe si salveranno a discapito di Giglio. Ciò che è sicuro è che per Helena e Chiara ci saranno due momenti pazzeschi da vivere intensamente.