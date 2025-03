Nella serata del 24 marzo ci sarà il verdetto del televoto al Grande Fratello, con i nomi dei finalisti che dovrebbero essere detti tutti. Ma per quanto riguarda la prima eliminazione che avverrà in semifinale, c’è chi è certo che ad uscire definitivamente dal reality show sarà Giglio. E in un certo senso c’entrerebbe Yulia.

Proprio grazie ad un’attività compiuta da quest’ultima, alcuni telespettatori del Grande Fratlelo sono arrivati alla conclusione che Giglio verrà estromesso dal programma perdendo così la sfida contro Chiara e Helena. Yulia si è fatta notare in queste ultime ore e ha scatenato una miriade di voci.

Grande Fratello, perché Giglio potrebbe uscire: “C’entra Yulia”

Nella giornata del 24 marzo Yulia è stata parecchio attiva su Instagram. Ha pubblicato in particolare una story che per tanti potrebbe essere un segnale, riguardante l’imminente eliminazione di Giglio dal Grande Fratello. Si tratta evidentemente di una teoria, che per ora non ha ancora trovato riscontri ufficiali.

Yulia si è fatta vedere assieme ad un’altra ex concorrente del GF, Eleonora Cecere delle Non è la Rai. E questa è stata la segnalazione giunta all’influencer Deianira Marzano: “Sicuramente esce Giglio e Yulia gli farà la sorpresa in studio… Lei già a Roma con Eleonora? Sai qualcosa?”.

Nessuna risposta da parte della Marzano, ma resta la curiosità per capire se alla fine davverà ci sarà l’addio di Giglio. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 tra qualche ora per scoprire la verità.